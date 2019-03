La impactante campaña que muestra cómo matamos a la fauna marina

Los seres humanos somos en parte culpables de la deriva medioambiental de nuestro planeta, sin ser del todo conscientes de que no estamos solos.

En este sentido, además de descuidar algunas partes del Globo como el mar, estamos contribuyendo a contaminarlo cada vez más.

En los últimos días, la ONG Sea Sherpherd ha puesto en marcha una campaña para concienciar a la sociedad de los enormes problemas producidos por la contaminación marina.

Dicha iniciativa ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales y, a pesar de estar en tela de juicio por el uso de fotografías de fauna marina asfixiada con bolsas de plástico que no son reales, ha recibido numerosas muestras de apoyo.

Esta organización se dedica a mostrar de forma gráfica la tortura de los animales que habitan en el mar. Y, para erradicar esta lacra, ha configurado una muestra de 700 imágenes de especies marinas diferentes enredadas en bolsas de plástico.

Sea Sherpherd ha asegurado en su cuenta oficial de Twitter que “los expertos han estimado que a menos que se tomen medidas drásticas, en el 2050 el peso total de los plásticos en los océanos superará al de los peces. Un pequeño cambio en nuestros hábitos diarios puede ayudar a detener el océano de plástico”.

Experts have estimated that unless drastic measures are taken, by 2050 the total weight of plastics in the oceans will succeed that of fish. A small change in our daily habits can help stop the plastic ocean. Find out how: https://t.co/WqDEn1Um0j #PlasticKills #MarineDebris pic.twitter.com/nBRazMD5YE

— Sea Shepherd (@seashepherd) 11 de marzo de 2019