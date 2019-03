La recuperación de Toni Ayala va por buen camino

Una de las mejores noticias deportivas que se podían dar en el deporte en los últimos tiempos se produjo ayer en los micrófonos de Radio Marca Tenerife, con las primeras declaraciones de Toni Ayala, exentrenador de la UD Granadilla Tenerife Egatesa, tras sufrir meses atrás un percance cardiovascular del que se restablece en su domicilio.

El entrenador grancanario habló sobre su situación y agradeció todos los apoyos que ha recibido a lo largo de su recuperación. “Cada día voy mejorando. Ahora solo me falta empezar a volver a caminar. Tengo paralizada la parte izquierda del cuerpo y la mano izquierda, pero estoy en la rehabilitación todos los días. No me afecta al habla, así que poco a poco me estoy recuperando”.

Ayala también tuvo palabras de agradecimiento para la fisio del club sureño y para el presidente de la entidad. “Quiero agradecer a Alba, la fisioterapeuta del Granadilla, el trabajo que está haciendo conmigo para que yo me recupere lo antes posible. Agradezco también a Sergio Batista que esté tan pendiente de mí”.

El mundo del deporte, tanto a nivel local como nacional, se ha preocupado desde el primer momento por el estado de salud del grancanario, que estuvo ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria por espacio de dos meses, y que ya se recupera en su domicilio.

“Doy las gracias a todo el mundo por preocuparse por mí; me quedo sin palabras por todas las muestras de cariño recibidas. Intentaré ir pronto al campo de La Palmera para ver al Granadilla, que lo están haciendo muy bien”.

El exentrenador de la UD Granadilla Tenerife Egatesa reiteró, por último, su agradecimiento a todas las personas que se han preocupado por su estado de salud.

“Esto es lento, pero poco a poco estoy mejor. Me dejan sin palabras todas las muestras de cariño que he recibido. Esto fue un susto importante, pero estoy contento por cómo va la evolución”.

Ojalá que pronto Toni Ayala tenga la oportunidad de ir a ver a su equipo y a sus jugadoras, las cuales reaccionaron con una gran entereza, tanto dentro como fuera del terreno de juego, después de la lesión cardiovascular que padeció su entrenador. Para todas ellas, Toni Ayala es como un “padre” y “uno más de la familia”. Cuando su presencia en La Palmera sea un hecho será el mejor partido, de largo, que hayan disputado las guerreras tinerfeñas esta temporada.