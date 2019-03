Las inspecciones para garantizar la seguridad de Las Chumberas siguen sin comenzar

Las inspecciones de los bloques con aluminosis de Las Chumberas tampoco comenzaron ayer. A pesar de que el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), se había comprometido con el nuevo consejero delegado de la empresa pública de vivienda (Muvisa), Javier Abreu, a que estos trabajos comenzarían ayer miércoles, para garantizar la seguridad de los vecinos de esos edificios, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, área competente en la materia, no se personaron en el populoso barrio lagunero, para desesperación de los vecinos.

Estos trabajos son fundamentales para conocer de primera mano y con una certificación técnica la situación real de los bloques de Las Chumberas, con el objetivo fundamental de poder garantizar la seguridad de los vecinos.

Al tener constancia de esa reunión entre Díaz y Abreu, DIARIO DE AVISOS se puso en contacto con el máximo responsable de Muvisa para conocer los avances que se habían producido en la misma. Según el consejero delegado de la empresa pública de vivienda, “acordamos que se hicieran las inspecciones, como estaba previsto”. Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo se reunieron con los de Muvisa, “pero desde Urbanismo insistieron en que las inspecciones las hacen ellos y punto”. Sin embargo, “el alcalde quedó en llamarme para confirmar que las inspecciones se hacían, pero esa llamada, lamentablemente, no se ha producido”.

En cuanto al tipo de inspecciones que se van a realizar por parte de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo en Las Chumberas, Abreu afirmó que “hay que especificar que no es una inspección, sino una visualización sobre lo que se va a efectuar, es decir, una inspección ocular”. Algo que, desde su punto de vista, “no es suficiente para saber, exactamente, en qué situación están las viviendas”, y lamentó que “el alcalde no ha pedido que se haga una inspección completa, exhaustiva. Ahora tendrá que explicar el porqué”.

Urbanismo

El consejero delegado de Muvisa recordó que había recibido la semana pasada un documento de la concejal de Urbanismo, Cande Díaz (CC), donde le solicitaba que se llevaran a cabo las inspecciones; sin embargo, “luego se cambia de opinión, se nos solicita una serie de informes, se nos prohíbe entrar en el centro ciudadano. Cosas inauditas que yo no había visto. Parece que estamos en la época de Franco”.

A modo de conclusión, Abreu remarcó que “el que no quiere que se dé a conocer todos los asuntos es el señor alcalde, los demás tenemos la voluntad de que todo sea público y transparente”. Además, insistió en que “queremos que se den las garantías absolutas a los vecinos de que no hay ningún problema, de que no hay ningún riesgo, como él dijo que sí había en Las Chumberas”. En ese punto, Abreu recordó que “fue José Alberto Díaz el que nos puso a todos en alerta en el último pleno del Ayuntamiento de La Laguna cuando dijo que había riesgo incluso de pasear por Las Chumberas”. No obstante, “ahora, cuando se pretende hacer las cosas con rigurosidad, parece que se niega”. “Sinceramente, no lo entiendo, cuando en la reunión de esta mañana (por ayer) me dijo que sí se iban a producir las inspecciones”.