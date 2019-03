Leirós Superficial: “Mis maquillajes son una manera de enorgullecerme de mis rarezas”

Por Ariadna Martínez (arimarmir)

Leirós (leirossuperficial) se interesó por el mundo drag y por esa cultura de los 80 de personas andróginas con pieles de colores. Esas han sido sus referencias hasta hoy. A nivel personaje, su “rollo estético” ha evolucionado hasta hacer algo que fuera su vida diaria. Ahora es musa y protagonista de INSPÍREME, una de sus metas desde el año pasado.

¿En qué momento comienzas a expresarte a través de tus maquillajes? ¿Y por qué?

“Con 9 años era medio alternativa, la más emo del barrio y empecé a maquillarme robándole el maquillaje a mi madre. A raíz de eso me empezó a gustar de manera creativa. Me di cuenta de que llevaba una temporada haciendo maquillaje muy normativo y que eso me hacía sentir súper mal. Así que me fui afeitando media ceja, después la ceja entera, cada vez más colores,.. Me salí de las normas que me había impuesto de belleza social y persona normal… Al experimentar, me di cuenta de que eso me hacía súper feliz y he seguido con ello. También siempre me he sentido descontextualizada y cuando intentaba tener una belleza normativa, no solo me sentía mal físicamente sino que socialmente no me integraba por mucho que lo intentase. Entonces, es una manera de enorgullecerme de mis rarezas”.

-¿Tratas de transmitir algún concepto?

“Sí. A veces es de manera más intencional de ‘tengo esta idea y voy a crearla por la intención de mandar este mensaje’, como un maquillaje que hice hace tiempo donde me tapé toda la boca con smiles. Hay otras que es ‘me encuentro súper mal y lo necesito hacer como terapia’ y sale de manera genuina lo que estoy sintiendo. Ahora subo un maquillaje al día a mi perfil y mirando atrás puedo identificar patrones estéticos con los patrones de mis emociones. Así que está conectado de una manera, aunque a veces no sea intencionado. Es como una terapia que me obligo a tener. Me obligo a hacer todos los días algo que me gusta para afrontar la depresión”.

Una cuestión de saber y respeto

¿Consideras que en la actualidad se lleva a cabo un activismo autista?

“Creo que aquí en España nos falta visibilidad en el sentido de que hasta las propias asociaciones dicen burradas. Entonces, tenemos el problema de que se desinforma desde el núcleo y no tenemos suficiente gente que sea autista de verdad representándonos. Todas las asociaciones son de padres con niños autistas. También es que aquí se le da mucha atención al niño autista, pero crece y se enfrenta a unos problemas distintos, a los que no se les da apoyo prácticamente. Es una pena, pero aquí si no tienes dinero vas a tener muchos problemas, como para que te diagnostiquen, y no te van a dar ningún tipo de ayuda para que sobrevivas al día a día. Tienes que buscarte un poco la vida, leyendo por tu cuenta, hablando con gente autista de otros sitios, buscando tu comunidad porque es bastante difícil a nivel España. Hay asociaciones buenas, pero en general son un circo. La mayoría de información que se da en los medios es ambigua o muy exagerada, como ‘Sheldon Cooper’. Por suerte ahora empezamos a tener referencias que sean realistas, como en ‘Atípico’ o en ‘The Good Doctor’, pero en general no. Todo es muy caricaturesco. Y se puede tener esa conversación irritante con quien no sabe cómo es una persona autista, pero a veces no te apetece educar a la gente, sino que quieres seguir con tu existencia sin tener que darle una charla TED”.

¿Has percibido en alguna ocasión que te tomen menos en serio por dedicarte al maquillaje y ser muy teen?

“Sí. Por ejemplo, a nivel cine es uno de los trabajos que menos se valora. El director, el técnico de fotografía y tal como se idolatran muchísimo, pero el maquillador es como si no fuera talento real. Pero sobre todo por lo de la edad. Yo empecé a maquillar profesionalmente con 11 años en una agencia de modelos muy chunga en la que estuve trabajando un año sin cobrar un duro. A partir de ahí conseguir que te den trabajo, te paguen y te respeten es un poquito un circo. A nivel drag en las islas, no hay drag chicas. Así que, que me empezasen a respetar, de primeras fue un buen ratito hasta que comencé a conocer a chicos más abiertos que hacían drag. Me empezaron a considerar drag al moverme con ellos. Pero si analizas la historia, hay mujeres trans desde siempre, como Amanda Lepore. El ambiente gay puede llegar a ser misógino hacia las artistas mujeres”.

Nueva edición de INSPÍREME

Y este año además de musa vas a tener una performance en INSPÍREME. ¿En qué va a consistir?

“Voy a presentar mi música. Va a ser la primera vez que se escuche mi EP. Estoy acojonada y excited a partes iguales. Me hace mucha ilusión. He aprendido muchas cosas para que salga como quiero. A nivel performance, me he enseñado coreografías, cosas que igual antes que no hacía porque vengo de ser niña de coro de voces blancas… Ha sido experimentar con mi voz cosas que no hubiera hecho por estar cerrada en el concepto del coro de tener que ser correcta. Ahora hago lo que me apetece. Y también es guay tener referencias a nivel local, rollo gente que en esta piedra en medio del océano ha hecho cosas te hace pensar que igual también puedes, como Cristina Mahelo”.

¿Qué esperas de esta edición de INSPÍREME?

“Creo que los ponentes estamos rozando el tema del posthumanismo. Me parece que dentro de nuestra diferencias, somos personas que nos hemos creado a nosotros mismos. Ya sea nuestros ideales en contra de lo que deberíamos pensar; nuestra estética en contra de lo que se supone que deberíamos ser; nuestra música en contra de lo que deberíamos expresar. Me parece que este es el punto común o leitmotiv de este año en INSPÍREME”.

Las entradas para INSPÍREME son limitadas y se pueden conseguir de forma gratuita en el siguiente enlace: https://bit.ly/inspticket.