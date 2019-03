Manny Manuel: “Estoy bien, me quedo un tiempo acá”

El cantante Manny Manuel fue entrevistado el pasado lunes en exclusiva por Saudy Rivera para su programa Dando Candela (Telemundo) y reveló que no regresará a Puerto Rico próximamente.

“Voy a estar un tiempo acá [en referencia a Canarias. Me estoy fortaleciendo, estabilizarme espiritualmente, sanar muchas cosas, tener más paz”, manifestó. Aseguró, que no tiene problemas económicos y que no ha pedido dinero “a nadie”.

Durante la conversación, el artista agradeció a todos los que lo han apoyado luego de que sus presentaciones carnavaleras en el Archipiélago fueran canceladas. Aseguró además que está rodeado de “gente hermosa”, que no lo han dejado solo.

“Los que me llevan a comer…hacerme las uñas, el pelo, la barba”, dijo y defendió a su asistente, Carmen Lianette Ortiz. “Está conmigo. Nunca me ha soltado. Cuidándome como debe ser… Ha dejado de ser ella para ser de Cruz Manuel”, manifestó.

A Carlos Zerolo, el productor tinerfeño que lo contrató en España, lo describió como “su hermano”.

“Ha estado mano a mano conmigo. Viene a verme todos los días, su esposa y su familia no me han soltado. Más que un amigo, un hermano. Confía en mí. Confía en mi talento. Es lo que me importa y lo que valoro”, aseguró.

Sobre su madre, Lucy Santiago, quien solicitó ayuda al Gobierno de Puerto Rico para conocer su paradero, dijo que ella sabe que él está bien.

En entrevista con Dando Candela la semana pasada, Lucy Santiago alegó desconocer detalles de la condición de su hijo. Dijo que cuando habló con él estaba borracho y acusó a quienes lo acompañan de permitirle continuar con malas prácticas.

Cabe recordar que Manny Manuel protagonizó un altercado en el Carnaval de Día celebrado la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria al subirse al escenario en un estado de embriaguez tal que la concejala de Fiestas de la capital grancanaria, Inmaculada Medina, interrumpió en cuestión de minutos el inicio de la actuación del portorriqueño, al que desalojó del mismo con frases como “Las Palmas de Gran Canaria no se puede permitir que nadie venga a reírse de nosotros sobre este escenario y en estas condiciones”, explicó Medina, “con mucho dolor, asumo esta responsabilidad”

La decisión de Medina fue secundada por los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, cuyos responsables anularon los compromisos adquiridos con Manny Manuel para la noche del Lunes de Carnaval santacrucero y Mascarita, ponte tacón, en el caso portuense.

Días después, el artista puertoriqueño fue ingresado en un centro sanitario tinerfeño para reponerse.