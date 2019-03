María Ritter: “La ‘Guía Repsol’ ha salido de la guantera”

María Ritter (Bogotá, 1974) protagoniza en primera persona la transformación digital de la Guía Repsol, un referente del viaje por carretera en España y que durante 40 años ha estado guardada en la guantera del coche. Ritter empezó su carrera como portavoz de YPF en Buenos Aires desde donde dio el salto a Madrid (tras la adquisición de la compañía por parte del gigante energético español). Pero “hoy en día Madrid es mi ciudad, ya he vivido aquí mas que en ningún otro lugar y aquí ha nacido mi hija”, afirma. de Canarias destaca su gastronomía y cita especialmente El Rincón de Juan Carlos, en Los Acantilados de Los Gigantes (Santiago del Teide), que fue “un descubrimiento maravilloso”.

-La Guía Repsol cumple 40 años y a usted le ha tocado realizar la transformación digital, ¿cuáles son los cambios que se han producido?

“Hemos salido de la guantera coche. Y lo primero que hemos hecho es poner en el mercado una aplicación móvil, porque según nuestros estudios era una de las cosas que más consultaba la gente a la hora de planificar el viaje. La aplicación es realmente muy innovadora y es multiplataforma, es decir, te vale para el pre-viaje, el durante y el post viaje. Antes, para planificar, donde tienes un montón de contenido, puede ver planes que ya se han hecho, comentamos rutas para todos los perfiles, viajes con tu novia, con tus amigos, con tu familia, con niños, con mascotas, y con una magnitud de contenido que yo creo que pocas guías tienen porque llevamos 40 años recopilando información de todo el territorio español. La base de datos de esta Guía es muy, muy completa. Por otro lado, el tema del post-viaje es algo que gusta mucho a los usuarios, podemos hacer un viaje todos juntos, proponer un lugar, vamos contando; una cosa que hemos incorporado en la aplicación móvil es oye me ha mandado un amigo esto pues lo incorporo al plan de viaje, lo comparto, los socializo, digamos, y al término de mi viaje lo puedo empaquetar con mis recuerdos, mis fotos y se lo puedo enviar a alguien. Porque nos dimos cuenta de que la gente lo primero que hacía al viajar era preguntarle a un residente local, en un grupo, si alguien había ido. Pues ése es el concepto que tenemos de la aplicación móvil, yo, en este caso la Guía, soy ese amigo local al cual le vas a preguntar a través del chat, con tecnología muy avanzada. Y por otro lado tienes la web, que funciona como un gran experto, incluso como un medio de comunicación gastro-turístico, donde tienes secciones como dónde comen los cocineros, planes en familia con niños, toda la lectura más en profundidad de temas más gastronómicos, todo con mucha información que hemos puesto a disposición de la gente. Hay también temas como mercados, artesanía, etcétera. Y después, en la parte de papel, estamos viendo qué decisión tomamos. Ése es el espíritu de la ‘Guía Repsol’, renovada absolutamente y adaptada a los tiempos. Y la última parte que nos falta, digamos, en el área de innovación es cuando pasamos al sistema de calificación”.

-Hay un acuerdo con el Basque Culinary Center para fijar nuevos criterios de clasificación de restaurantes?

“Con el Basque Culinary Center lo que hacemos es el ejercicio intelectual con sus profesores de cómo deberían ser nuestras calificaciones, con este sentido de devolver esta guía a la tierra. Ellos tienen mucha información de lo que la gente busca y estamos también trabajando para reconocer categorías que antes no estaban reconocidas, el tema de las tabernas, por ejemplo; por qué no tener opciones para todo el mundo. Los tres soles son muy especiales, pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar información a muchísima más gente”.

-El público se queja de que las Guías son muy elitistas y piensan sólo en restaurantes de alta categoría…

“Eso es lo que ‘Guía Repsol’ había detectado y en eso es en lo que estamos trabajando. Por eso también nuestra Guía reconoce probablemente muchos más restaurantes que cualquier otra, nosotros nos pateamos todo. La calificación siempre te la va a hacer alguien local que va a saber por amigos, por mucha gente y porque tiene esa idiosincrasia gastronómica del sitio que eso es lo que vale oro”.

-Recientemente ha estado en Tenerife, ha visitado El Rincón de Juan Carlos, ¿qué opinión le merece la gastronomía de las islas?

“Para mí El Rincón de Juan Carlos (dos soles Repsol) fue un descubrimiento maravilloso, fue una experiencia muy, muy buena. En el tema de Canarias creo que influyen muchos factores como para tener el nivel que tiene y potencial para incrementarlo todavía mucho más. La representación de Canarias en nuestra guía proporcionalmente es muy importante. El tema turístico y la gastronomía forma para muchos un aspecto muy importante y programan incluso su viaje por la gastronomía. Yo creo que ahí tenéis la confluencia de muchas cosas. Y las grandes cadenas hoteleras están apostando ahora por la gastronomía. Tenéis talento y producto, así que tenéis todos los factores”.

-La mujer cada vez tiene más presencia en el tema gastronómico, aunque los premios no lo suelen reflejar, sin embargo, Repsol ha querido insistir en su promoción en la cocina y en todo lo que implica la gastronomía…

“No estamos hablando tanto de una discriminación positiva sino de visibilizarlas, porque las hay. El protagonismo que tiene en la cocina la figura del chef también perjudica en ese sentido la visibilidad de mujeres porque el gran olvidado, que es la sala, muchísimas veces está manejado por mujeres; ahora hay sumilleres espectaculares. Yo creo que nosotros ponemos nuestro granito de arena en visibilizar eso”.

-Las tendencias de la gastronomía apuntan a volver a las raíces, al sector primario, ¿tendrá su importancia en la nueva ‘Guía Repsol’?

“Ya lo ves, lo ves en Inspiraciones, en la web, en la aplicación móvil, porque, insisto, en nuestro caso no es tanto sumarse a una tendencia, sino que es una guía hecha en función de lo que continuamente estamos preguntándole a la gente: qué le interesa. Y eso a la gente le interesa”.

-¿El que compre la guía va a tener protagonismo a través de la interacción con las redes sociales, con la aplicación móvil?

“Si te das cuenta, nosotros en redes estamos con perfiles bastante importantes y seguimos creciendo en comunidad. Es la diferencia entre buscar un prescriptor o hacer como TripAdvisor, son roles diferentes. Yo creo que la gente reconoce la Guía, que tiene la responsabilidad de ser un prescriptor desde hace 40 años. Yo, cada vez que digo que trabajo en la ‘Guía Repsol’, todo el mundo tiene un recuerdo asociado a esta guía y siempre es bueno; todo el mundo se acuerda de la guía que llevaba tu padre o que te la regalaron con el primer coche. Eso hay que cuidarlo y hay que seguir nutriéndolo”.

-¿Las influencias de la cocina extranjera en España cómo se ven la ‘Guía Repsol’?

“Lo que está pasando a nivel gastronómico en todo el territorio español es impresionante, es un fenómeno; en todas las comunidades tenemos mucho talento, ya no solo hablamos de Barcelona, del País Vasco y de Madrid, sino que nos referimos a cada una con sus particularidades, con un nivelón. No hay otro país que tenga este fenómeno simultáneo en todo su territorio, con las particularidades de cada uno, que se dice pronto. Es un lujazo. Qué hay influencia asiática, sí, pero yo creo que cuando uno está en un lugar con tanta efervescencia gastronómica es lógico que vengan nuevas cocinas, que además tienden a fusionarse y de la que surgen cosas muy interesantes. Este país tiene grandes comensales, o grandes comedores, nos gusta mucho comer y disfrutamos muchísimo”.

Cinco restaurantes con dos Soles

Cinco restaurantes con dos soles de la ‘Guía Repsol’ y seis con un sol. Ese es el balance de reconocimientos que la citada guía ha otorgado en la provincia de Tenerife. Como novedad figura el El Sitio, ubicado en el hotel Hacienda de Abajo, en Tazacorte (La Palma), que se suma al firmamento culinario canario. Hay que recordar que la Guía Repsol, antes se denominaba Guía Campsa, y que cuando cumplió su 25 aniversario fue galardonado en 2004 en los XIX Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS como Mejor Labor de Fomento de la Gastronomía.

Los restaurantes seleccionados con dos soles Repsol en la isla de Tenerife han sido el M.B (Martín Berasategui) y el japonés Kabuki, ambos en The Ritz Carlton Abama; el Bogey, del chef Jesús González, en el hotel Las Madrigueras (Arona); El Rincón de Juan Carlos, de los hermanos Padrón, en Los Acantilados de los Gigantes (Santiago del Teide) y el japonés Kazan, en la capital tinerfeña.

Con un sol Repsol aparecen AIE en El Sauzal, de Omar Bedia y Virginia Triano; Amor de mis amores (Santa Cruzde Tenerife), el peruano de Armando Saldanha; El Templete (El Médano, Granadilla), de Francisco Javier Darias y José Barrera; La Posada del Pez (San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife), de Carlos Villar; San Sebastián 57 (también en la capital tinerfeña), de Alberto González, y, por último, el recién incorporado El Sitio, en el hotel Hacienda de Abajo, en el municipio palmero de Tazacorte, con el chef José Alberto Díaz en los fogones.