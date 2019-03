Netflix ya rueda en la Isla la serie ‘The Witcher’

Por Eugenia Paiz / David Sanz

Con un madrugón considerable, desde las 04.00 horas de la mañana, se iniciaba ayer la primera jornada de trabajo en La Palma del protagonista de la superproducción The Witcher, el actor británico Henry Cavill, que dio vida a Clark Kent en la última saga de Superman (El hombre de acero) y que ahora dará vida a Geralt de Rivia, uno de los últimos brujos sobre la tierra fantástica de The Witcher, cazador de monstruos.

Alojado en un chalé palmero cuya ubicación se mantiene en el más absoluto secreto, y rodeado de medidas de seguridad, el actor y las coprotagonistas se desplazaron desde la madrugada a la Cumbrecita para, acompañados del jefe de producción, delegados y ayudantes y un amplio equipo de maquillaje, vestuario y servicios complementarios, pasar horas en la primera sesión de un rodaje que horas más tarde, a partir de las 14.00 horas, inició su desplazamiento a otro emblemático espacio natural, el Llano de El Jable, más conocido entre los palmeros como Llano de Las Brujas.

Más de una veintena de vehículos de gran cilindrada y todoterrenos, precedidos por varias roulottes, montaron su base a kilómetro y medio del acceso al paraje, desde donde los actores y el atrezo se desplazaba a puntos concretos de este paraje natural, donde se mezcla la zona boscosa con paisajes volcánicos y grandes montañas. El rodaje se lleva a cabo hoy en la zona de El Riachuelo, que quedará cerrada al público, tal y como ocurrirá en los próximos días con otras localizaciones, entre ellas Los Tilos, en San Andrés y Sauces, el próximo día 21 de marzo, y La Zarza, donde se llevará a cabo la mayor parte de las secuencias que, dentro de esta superproducción de ocho capítulos, se rodarán al norte de la Isla, en Garafía.

Todos los equipos y servicios contratados por la productora para llevar a cabo la grabación de la nueva serie de Netflix en La Palma han firmado un estricto contrato de confidencialidad. Los responsables de la serie, basada en la saga de libros del polaco Andrzej Sapkowski, hacen lo imposible por preservar todos los detalles en torno a una grabación que se prolongará hasta el día 27 de marzo en la isla de La Palma.

Así las cosas, dos lugares mágicos y emblemáticos de La Palma, como son La Cumbrecita, desde la que se tiene una visión privilegiada de La Caldera de Taburiente, y el Llano de Las Brujas, un terreno volcánico de una gran belleza, desde el que se disfruta de una vista privilegiada del Valle de Aridane, han servido de escenario de este primer día de rodaje. Una tarea que ha alborotado en cierta forma la jornada habitual de los trabajadores del Parque Nacional, que no están acostumbrados a este trasiego de vehículos que conlleva un rodaje de esta naturaleza.

De lo que no cabe duda es del impacto económico que una grabación así durante dos semanas puede tener para la isla de La Palma. Es así que desde la Consejería de Turismo del Cabildo, de la que depende La Palma Film Commission, no han escondido este acontecimiento que, de alguna manera, representa el mayor proyecto de rodaje de cuantos han llegado a la Isla. La consejera de Turismo, Alicia Vanoostende, celebraba que “por fin llega la serie por la que llevamos soñando cuatro años”. Recordó el trabajo realizado para llegar hasta aquí promocionando La Palma como plató de cine en los principales festivales, patrocinios, jornadas para inversores, cursos de formación, etc.