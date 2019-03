Pablo Erroz muestra por primera vez su colección en Canarias a través de la Semana de la Moda de La Palma. El creativo, catalogado por Vogue como uno de los diseñadores nacionales con más proyección del momento, presentará su primera colección en Canarias a través de la Semana de la Moda de La Palma.

Pablo Erroz, nacido en Palma de Mallorca y formado en Barcelona, ha trabajado en prenda exterior y piel para Inditex, habiendo sido Director Creativo de y de desarrollo de colecciones para mujer de la marca internacional Caramelo.

Sus creaciones se caracterizan por ser unisex y pretendidamente atermporales, dirigiéndose a “alguien con personalidad que cree en la moda, que sabe valorar este proceso ético y prefiere invertir en una prenda que dure” asegura.

Medios como S Moda lo han catalogado como “el defensor de la moda responsable” por su especial creencia en la importancia del trabajo artesanal.

Bajo el concepto – seasonless, individualistic and genderless quality clothing made in Spain for multitasking citizens of the world – las colecciones nacen interpretando la fusión del estilo m ás street junto a un lujo fácl y sofisticado, actualizado por los nuevos tiempos.

Su nueva colección, presentada en la pasarela internacional 080 Barcelona, se denomina “Up to you” fijando como inspiración la nostalcia de finales de los 80, principio de los 90 en la que el fenómeno fan y los ídolos recrean una idea de libertad, de romper las reglas y del traspaso de las fronteras. “Up to you” une invierno y verano bajo el concepto de una misma colección apostando por prendas que duren más en el tiempo.

Sobre Pablo Erroz

Pablo Erroz es una marca de ropa creada en 2012 por el diseñador que da nombre y vida a la misma. Bajo una dimensión artística y un espíritu libre, el color, la música, lo contemporáneo y la cultura pop acompañan siempre al proceso creativo. Apostando por el propio individuo y la sinergia entre personas y situaciones, la ropa ya no entiende de género y encuentra a su match. Clothing + leather goods con siluetas atrevidas y deportivas, junto a un acercamiento a la artesanía y un love a la prenda exterior.

Apodado por VOGUE como digno “heredero del cool neoyorkino”, la marca cuenta con varios reconocimientos como los premios Onda Cero al diseño, Barcelona Designers Collective, así como mejor diseñador masculino español en el prestigioso Woolmark Prize. Desde sus inicios la marca ha ido presentando las colecciones en diferentes plataformas como MBFWMadrid, Viena Fashion Week y actualmente bajo el marco 080 Barcelona Fashion. En 2016 el portal WGSN lo incluye en su sección “brands to watch” y en 2018 es finalista en Who`s on Next de Vogue España.

Creyendo desde el principio en la importancia de unir sinergias, Pablo Erroz también colabora activamente para otras marcas nacionales e internacionales.