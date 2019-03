Polémica en Twitter por la futbolista que entrena embarazada de 5 meses y medio

Conciliar el empleo con la etapa del embarazo puede ser una situación complicada para una mujer, sobre todo, cuando dicha ocupación es la de una deportista de élite. La futbolista estadounidense Sydney Leroux ha compartido en Twitter dos fotografías que han avivado un debate que ya ha dado la vuelta al mundo.

“No pensaba empezar la pretemporada estando embarazada de 5 meses y medio, pero aquí estamos”, ha escrito la jugadora del Orlando Pride en la red social, acompañando el tuit con unas imágenes en las que muestra una notoria barriga, mientras participa en un entrenamiento.

Pese a que algunas reacciones han sido positivas, la mayoría han llegado, incluso, al alarmismo por ver a la delantera practicando fútbol en su estado. Sin embargo, Leroux ha querido responder de forma tajante a las críticas: “No hago cosas de contactos. Trabajo de balón, toques. No me pongo en situaciones donde el balón pueda rebotar o pueda ser golpeada. No hago carrera de alta intensidad y escucho lo que me dice mi cuerpo (que sabe más que la gente en Twitter diciéndome lo que no debería hacer con MI cuerpo)”.

I just do non contact stuff. Ball work. Getting touches in. I don’t put myself in situations where the ball can ricochet or I can get hit. No high intensity running and I listen to my OB (who knows more than people on twitter telling me what I shouldn’t be doing with MY body 😉). https://t.co/GoFOXXYVyb

— Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) 5 de marzo de 2019