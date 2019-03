Rosalía vuelve a romper esquemas y homenajea al “reguetón clásico” con su último videoclip

La cantante catalana Rosalía ha lanzado este jueves el videoclip con J Balvin y su productor y colaborador habitual El Guincho ‘Con Altura’ de su álbum ‘El Mal Querer’, en un “homenaje personal al reguetón clásico”, ha informado Sony Music en un comunicado.

Este lanzamiento, dirigido por Director X, expresa su pasión personal por el reguetón clásico, a la vez que comparte en la letra referencias que enriquecen su propio estilo de fusión, destacando el flamenco, la salsa, el feminismo y el ritmo cubano junto al sonido ‘dembow’ del reguetón .

La artista ha explicado que ‘Con Altura’ es un homenaje al reguetón más clásico y original: el reguetón playero, y ha agregado: “Cuando era más joven me encantaba escuchar reguetón y hubiera sido totalmente natural haber hecho una canción como ésta antes, pero no me gusta forzar las cosas”.

“Como músico me he dejado guiar por mi intuición en todo momento. No fue hasta hace unos meses en un estudio en Miami cuando comencé a escribir siguiendo esta dirección”, ha relatado la cantante, que les propuso a sus colaboradores que trabajaran con un sample de música dominicana del que surgió esta grabación con un ritmo pop barcelonés-estadounidense-latino.

Después, ha explicado que escribió el gancho en menos de cinco minutos, y ha añadido: “Cuando eso sucede, es por algo. Estoy muy orgullosa de esta canción y tengo mucha fe en ella, porque hay inspiración en un género como el reguetón, pero a nivel subjetivo y personal, desde un lugar de poder y fuerza”.

“No dudé en enseñarle la canción a mi amigo José (J Balvin); le encantó y me envió esta estrofa original y llena de fuerza. Creo que todas las piezas de este rompecabezas se juntaron y están ahí con un objetivo”, ha agregado Rosalía.

GIRA INTERNACIONAL

R O S A L Í A on Twitter MADRE MIA LO QUE VIVÍ AYER NO SE ME OLVIDARÁ JAMÁS Gracias de ❤️Argentina 🇦🇷✨@lollapaloozaar https://t.co/yuIH8pqDvt

Rosalía comienza este viernes gira tour mundial en Latinoamérica con punto de partida en el festival Lollapalooza en Buenos Aires y parada en la edición del festival en Santiago (Chile), y en el festival Ceremonia (Toluca, México).

En Estados Unidos, además de sus actuaciones de Coachella el 12 y 19 de abril, Rosalía ofrecerá su directo en diversas ciudades de Norteamérica esta primavera: Los Ángeles, San Francisco, Toronto y Nueva York.

Tras su periplo americano, Rosalía volverá a España, dónde hará parada en Primavera Sound (Barcelona), Córdoba y Santiago de Compostela, y después llevará su gira al festival de Glastonbury, entre otros.