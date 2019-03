Sí, hay riesgo real de descender

El CD Tenerife afronta el último tercio de temporada con muy malas perspectivas de futuro. A los blanquiazules les llega un calendario de rivales ciertamente complicado y la amenaza del descenso es real. Así lo aseguran cuatro periodistas que a diario cubren la información y la actualidad del representativo de la provincia.

Ellos son Aleix Valero, de Deporpress; Joaquín González, de Canarias Radio; Guillermo García, jefe de Deportes de la Cadena Cope en Tenerife; y Alejandro Skale, del Diario As.

Solo este último no aprecia que exista un riesgo real de descenso, mientras que sus otros compañeros están convencido de que sí lo hay.

Sí existe unanimidad a la hora de afirmar que josé Luis Oltra, entrenador del equipo, no tiene crédito ilimitado esta temporada. Es más, todos sospechan que puede haber cambio de técnico si los resultados no mejoran en las próximas jornadas.

Y por último, el presidente Miguel Concepción y la plantilla de jugadores se reparten las culpas de la actual situación que atraviesa la institución en el plano deportivo.

Preguntas:

A. – ¿Aprecias riesgo real de descenso esta temporada?

B. – ¿Oltra tiene crédito ilimitado esta temporada?

C. – ¿Quien es más responsable de la situación actual: la directiva, el entrenador o los jugadores?

Aleix Valero, redactor de Deporpress.

A. “Sí, claro que aprecio riesgo real de descenso. Hasta hace pocas jornadas hubiese dicho que no, ya que es la temporada en que más barato está lograr la permanencia, pero la dinámica del equipo es mala, no se meten goles y no hay patrón de juego”.

B. “Ningún entrenador tiene crédito ilimitado. Los derroteros de la temporada están marchando por otro camino del que esperaba la directiva, por lo que no creo que tenga crédito ilimitado. Pero tampoco creo que haya un ultimátum sobre Oltra”.

C. “Siempre los jugadores son los principales responsables, tanto para bien como para mal. Lo que pasa que lo más fácil, como siempre, es apuntar al entrenador. De esto tienen la culpa los dirigentes, ya que siempre defienden a los jugadores”.

Joaquín González, redactor de Canarias Radio

A. “Sí hay riesgo real de descenso, especialmente por la dinámica en la que ha vuelto a entrar el equipo. Solo ha sumado 4 de los últimos 24 puntos y, además, transmitiendo malas sensaciones. El equipo ha sufrido un retroceso claro”.

B. “Por mucho que se insista desde el club que Oltra va a acabar la temporada, si los resultados siguen sin acompañar y el equipo se acerca aún más a la zona de descenso, yo creo que alguna medida se tomará. La cuerda se rompe siempre por el mismo lado”.

C. “La directiva es la principal responsable. La planificación deportiva ha sido muy mala. El problema no puede ser siempre de entrenador y de jugadores, creo que hay que mirar más arriba. Aunque la plantilla por supuesto que también su culpa”.

Guillermo García, jefe de deportes de Cope Tenerife

A. “Es indudable que sí. Y existe desde principio de temporada. Primero porque el Tenerife no es un equipo solvente fuera de casa. Segundo, porque en casa ahora tampoco lo es. El Tenerife llega a las diez últimas jornadas de la peor manera”.

B. “Se ha cansado Miguel Concepción de decir que Oltra va a seguir hasta final de temporada. Yo me pregunto si dentro de dos o tres jornadas el equipo cae en puestos de descenso, va a ser capaz el presidente de soportar la presión de mantener al entrenador”.

C. “El consejo de administración. Concepción ha sabido reducir la deuda, pero en la parte deportiva no ha habido una línea clara en los últimos cuatro, cinco o seis años. Se han dado muchos tumbos. El máximo responsable es Miguel Concepción”.

Alejandro Skale, redactor del Diario As

A. “Creo que no. Además no veo ninguna coincidencia con aquel equipo que descendió a Segunda B. Creo que el equipo va a salir adelante, pero falta que enganche un par de resultados positivos. Incluso veo a tres o cuatro equipos peores”.

B. “Lo tenía, pero lo ha perdido por culpa de los resultados que está cosechando el equipo. Otro aspecto fundamental es que el equipo, en algunos partidos, ha dejado una sensación muy pobre. A día de hoy, su renovación parece una quimera”.

C. “La culpa está repartida. De la directiva, por haber cambiado tan pronto de entrenador. De Oltra, ya que no ha dado con la tecla que permita al equipo salir adelante. Y de los jugadores, que son los máximos responsables. y son los primeros de la lista.