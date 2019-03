Un relevo generacional sin traumas

Pasan los años y pasan los generaciones, pero el kick boxing se mantiene firme como una de las disciplinas que más alegrías y resultados le ha dado a Tenerife en estas últimas décadas. Deportistas, entrenadores, gimnasios, todos han ido evolucionando dentro de un deporte que ha ido creciendo y que ha puesto a la Isla en el mapa del kick boxing a nivel mundial gracias a la apuesta por los grandes eventos.

Este próximo día 30 de marzo Tenerife será sede de una nueva gala de grandes dimensiones. En ella estarán muchos de los mejores especialistas canarios del momento, incluidos los dos grandes exponentes españoles, Jonay Risco y Loren Jorge.

Pero las grandes galas internacionales desembarcaron en la Isla un 13 de noviembre de 2011. Aquel día se celebró en el pabellón Santiago Martín el primer It’s Showtime tinerfeño en el que los canarios retaban definitivamente al resto del mundo. Siete años y medio después de aquel gran evento algunos de sus protagonistas ya no siguen en activo, otros han dado un salto de calidad a nivel mundial.

Las dos peleas estelares las protagonizaron Loren Jorge, que perdió con Danyo Illunga y Zeben Díaz, que cedió ante Giorgio Petrosyan. El de El Ortigal sigue en activo y regresa a Tenerife el 30 de marzo para jugarse la final de la Liga Enfusion con Bokeme. Zeben se retiró al igual que Moisés Ruibal, que aquel día perdió con Amir Zeyada, al que doblegó meses después en Arona. Ruibal es ahora entrenador de la fabulosa escuadra del equipo Moi Rui en el que estaba Carlos Chiquitín Almenara que cedió en 2011 ante Sergio Wielzen. Carlos también colgó los guantes al igual que Dani Rivero o Iru Hernández.

Sí se mantiene en activo Francis Jorge, que ese día de noviembre de 2011 perdió su imbatibilidad de forma injusta ante Jason Willnis, luego campeón de Glory. En aquel cuadrilátero también estuvo Jonay Risco que perdió frente a Andy Ristie y a final de mes defenderá su título de Enfusion ante Superbon Banchamek.

A todos estos nombres ilustres se le han ido sumando muchos más con el paso de los años. Esta nueva jornada será protagonista el 30 de marzo en Enfusion, pero ¿dónde estaban en noviembre de 2011?

“A mí no se me había pasado por la cabeza el kick boxing”, recordaba Maikel García, campeón mundial ahora y que en esas fechas jugaba al fútbol en el Añaza. Su compañera de equipo, Patricia Rodríguez, aún no había debutado y todavía entrenaba en el Star Gym. Aday Barrera ni había peleado ni estaba aún en el equipo de Moisés Ruibal.

Elam N’Gor empezaba a despuntar como el peligroso fajador en el que se convirtió después, pero todavía no se había estrenado como profesional. El mismo Risco pertenecía también al equipo Star Gym al igual que José Bello. Otro que asomaba su extraordinario talento era Carlos Araya mientras que Néstor Rodríguez ya tenía bagaje como amateur en un peso medio donde todavía no se había estrenado Nauzet Trujillo.

“Yo ese día estaba en la grada para ver a Dani Rivero”, confesaba Trujillo, ahora campeón europeo de muay thai. Moisés Baute estaba inmerso en la adaptación al kick boxing después de haber probado fortuna con buen nivel en el boxeo amateur y el grancanario David Peña se había retirado para dedicarse exclusivamente a entrenar a Máximo Suárez y el resto de su equipo. Ahora peleará con Ubay González, otro que empezaba su carrera de la mano de los hermanos Loren y Francis.

Siete años y medio después de aquel 13 de noviembre, ellos serán los protagonistas.