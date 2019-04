Amos García: “No es natural que nuestros hijos tengan enfermedades del siglo pasado”

El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amos García Rojas, advirtió ayer de que “no es natural que nuestros hijos tengan una enfermedad del siglo pasado, sufran o puedan morir por no haber sido vacunados”.

El epidemiólogo y vacunólogo tinerfeño recordó de esta forma a los padres que han decidido no vacunar a sus hijos que “ante una enfermedad transmisible nunca se puede bajar la guardia”. “Comprendo al colectivo de padres y madres que han decidido no vacunar a sus hijos porque tienen dudas sobre enfermedades que consideran que han desaparecido, o bien porque entienden que las vacunas no forman parte de lo natural”, pero a estos padres les advirtió “del repunte de enfermedades que puede ocasionar su negativa a las vacunas”, como la registrada por el sarampión en países como Italia, Francia, Alemania o Estados Unidos. García recordó que se trata de una “enfermedad severa” e indicó que este incremento responde a diversas razones, como conflictos bélicos, la crisis económica o los antivacunas.

En Canarias, el calendario vacunal prevé la administración de la vacuna frente al sarampión a los 12 meses de edad y un refuerzo a los tres años. “No vacunarnos significa que aumentará el número de candidatos a enfermar”, resaltó, y aunque “las enfermedades transmisibles las tenemos controladas por las vacunas, los microorganismos siguen ahí”. “Lo natural es aplicar el conocimiento y la ciencia, que es lo que ha permitido avanzar a la humanidad, porque si no aplicamos las vacunas, retrocedemos muchos años hacia atrás”.