Ana Zurita: “Queremos que ocupar una vivienda sin necesidad tenga penas de cárcel”

Dentro del ajetreo propio de los últimos días de una campaña electoral tan singular como la de estas generales, partida por la mitad al coincidir con la Semana Santa, Ana Zurita (Santa Cruz de Tenerife, 1963) atiende a DIARIO DE AVISOS para hablar sobre las propuestas del PP con vistas a la próxima legislatura en unas Cortes que se presuponen más divididas que nunca.

-¿Cómo lleva una campaña electoral tan atípica?

“Es cierto que se trata de una campaña atípica, pero no solo por la Semana Santa, sino también porque se superpone con las elecciones autonómicas, locales y europeas. Respecto a las fiestas, pues hemos optado por actuar con mucho respeto y, la verdad, no hemos tenido contratiempos. Seguramente por ese respeto del que le hablo”.

-¿De qué manera valora que las encuestas den unos resultados tan dispersos, especialmente en esta provincia?

“La verdad es que no me creo las encuestas. La real, la única que vale, es la del 28 de abril, cuando la gente vaya a votar. En ese sentido, soy optimista y entiendo que los resultados van a ser más favorables al Partido Popular, porque eso es lo que hemos notado en la calle, en la reacción de la ciudadanía. Con la gente hay buena sintonía, y le insisto en que no me creo, por ejemplo, con lo mal que se ha portado con Canarias, esa mayoría aplastante del PSOE que vaticinan. Apelo a la responsabilidad y al sentido común de los ciudadanos. Las urnas serán las que den la razón a unos o a otros”.

-No se pueden quejar en el PP canario de falta de apoyo, porque su presidente, Pablo Casado, ha venido dos veces a las Islas en muy poco tiempo.

“Ha venido muchas más veces, pero es verdad que el que haya estado aquí dos veces en plena campaña, con el añadido de lo que hablábamos de lo apretado de la agenda de esta campaña, demuestra el interés que tienen tanto el Partido Popular como Pablo Casado por los temas de Canarias. Conoce perfectamente los problemas de las Islas y por eso en el programa tenemos temas específicos de Canarias. Incluso, Canarias ha servido de modelo para llevar a cabo el programa nacional, al ser ejemplo de muchas cosas malas, de una gestión ineficaz en muchos asuntos, como infraestructuras, vivienda, turismo, dependencia, sanidad”.

-¿Qué propuestas específicas tiene para Canarias?

“Por ejemplo, en lo que se refiere a nuestras infraestructuras, a nuestra movilidad, tenemos una nueva ley de financiación del transporte terrestre en la que se aprende de los errores cometidos en Canarias. Hay que tener en cuenta que las subvenciones al transporte terrestre solo se dan a Madrid, a Barcelona y a Canarias, pero lo que nosotros queremos es que se sigan dando esas ayudas a las Islas siempre y cuando se instale un sistema de indicadores de funcionamiento. Que se dé la subvención si la red de transporte terrestre funciona bien, si cuando coges la guagua de Santa Cruz a Tijoco, por citar un trayecto, uno llegue a su hora y con un precio asequible. Otro asunto es la sostenibilidad, donde proponemos una transición gradual con el diésel, aunque este caso es a nivel nacional. Nosotros no queremos penalizar el diésel, sino incentivar su transformación”.

-O sea, ligar la subvención a su buen uso.

“Exactamente. Siempre utilizo dos ejemplos. Uno es el de la subvención del 75%, que la pusimos cuando aún Mariano Rajoy era el presidente (y luego tuvimos problemas para sacarla adelante con la llegada del PSOE). Pues bien, esa subvención le llega directamente al pasajero. Sin embargo, la subvención al transporte terrestre de la que le hablaba la gestiona el Gobierno de Canarias y los cabildos. El resultado es que cuesta más ir en guagua al Sur que volar entre Tenerife y Gran Canaria. Esas cosas no se pueden permitir, y por eso le digo que la mala gestión de Canarias ha servido para elaborar propuestas”.

-¿Cómo piensan aplicar esa ley contra los okupas de la que habló Casado en el acto de El Sauzal?

“No es una propuesta nueva, dado que se quedó registrada en el Congreso antes de disolverse las Cortes, y tiene muchas novedades, como el procedimiento exprés, de entre 12 y 24 horas, para expulsar al okupa, o que también se podrá aplicar a las personas jurídicas, lo que antes no ocurría. Esta medida ayudará a combatir las mafias de la ocupación. Y también está la novedad de tipificar con penas de cárcel ocupar ilegalmente una vivienda, siempre que no se trate de una persona que, por sus problemas, actúe por necesidad, dado que ahí los que tienen que actuar son los servicios sociales. Lo mismo con esas mafias que se hacen con edificios enteros para luego alquilar los pisos ”.

-¿También proponen prohibir el empadronamiento de un okupa?

“Exactamente. Ahora mismo, un okupa puede empadronarse y obtener así los mismos derechos que si tuviera una vivienda en propiedad. Eso es lo que queremos evitar con esta ley. En Tenerife, tanto Granadilla como Arona son dos de los municipios que más sufren esta lacra social”.

-¿Qué persiguen con la ley?

“Nosotros queremos garantizar la propiedad privada, porque los españoles no tienen una segunda vivienda porque sí, sino para compensar, por ejemplo, una pensión, y similares. Queremos que esos españoles tengan seguridad jurídica a este respecto”.