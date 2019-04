Anselmo Pestana: “El Gobierno de Canarias ha dado ejemplo de lo que no se debe hacer nunca en política”

En la recta final del mandato, Anselmo Pestana habla de los silencios ensordecedores de quienes, desde las filas nacionalistas, han visto como los informes dieron la razón al grupo de Gobierno sobre la buena gestión del Fdcan, un asunto en el que defiende la lealtad institucional de sus socios de gobierno, especialmente la de José Luis Perestelo. Pestana no cree en los pactos en cascada y asegura que más que por cuestiones ideológicas, los pactos deben responder al desarrollo de programas.

– Se siente reforzado tras la reciente visita del presidente Pedro Sánchez a La Palma…

“Fue un acto muy especial, una inyección de moral a los compañeros de la Isla, un acto insólito para nosotros, el hecho de que el presidente del Gobierno y candidato a la presidencia venga en plena campaña electoral a La Palma. Con la visita a La Palma del presidente Pedro Sánchez se ha hecho historia y se lo agradecemos profundamente. Fue reconfortante ver los detalles que tuvo con la gente que no pudo acceder al acto, estando muy cercano y muy afectuoso…”.

– Aún no hay acceso a los fondos del convenio de carreteras, con lo que eso supone para La Palma.

“Se ha firmado un convenio de carreteras, esa es la gran novedad con respecto al Gobierno anterior. Ha sido este gobierno el que lo ha hecho en los pocos meses que lleva gobernando, sacando adelante ese convenio. Lo que ocurre es que ha quedado un fleco pendiente, un asunto que no está contemplado en la sentencia del Tribunal Supremo. Lo que habrá que hacer es sentarse a negociar para ver qué mecanismos hay que articular para que el Estado compense en los próximos años esos recursos. Pero la realidad es que se ha logrado el mejor convenio posible. No se entiende que CC firme ese convenio y con posterioridad establezca una nueva gresca sin reconocer que ya se ha solucionado el conflicto con el Estado. Fue el anterior gobierno el que les obligó a acudir a los tribunales para que se reconocieran los créditos a favor de la Comunidad Autónoma”.

– En la recta final del mandato han conseguido la apertura de algunas instalaciones claves en turismo, pero hay asuntos pendientes.

“Ahora el Estado nos revierte los terrenos del Hospital, por lo que en las próximas fechas saldrán 11 millones de euros de inversión, nueve de los cuales son para el centro sociosanitario que albergará el Hospital de Los Dolores y otros casi dos millones de euros para el centro de atención a personas con alzhéimer en la zona residencial. Esa inversión estaba atascada por no disponer de los terrenos, un litigio de casi 20 años, que se inició tras la apertura del Hospital General. Estamos viendo incluso la posibilidad de adquirir terrenos en las proximidades del antiguo Hospital de Las Nieves para la creación de una amplia zona de aparcamientos”.

– ¿Tiene la sensación de haber ganado el pulso al Gobierno canario tras la controversia por lo que pretendía ser una mala justificación del Fdcan? ¿Qué peso tuvo eso en las relaciones con sus socios de gobierno en el Cabildo?

“Fue un asunto que no tenía antecedentes en la política en esta Comunidad Autónoma. Estoy convencido que el grupo de CC en el Cabildo actúo bien. Fueron leales saliendo en defensa, no del presidente del Cabildo, sino de la institución y al final los hechos nos han dado la razón. El relato que hacíamos nosotros se ha correspondido con la verdad. Quienes tienen que explicar a los ciudadanos qué ha pasado es el Gobierno de Canarias, que hizo un relato distinto de la realidad para atacar a esta institución. El Gobierno canario ha dado ejemplo de lo que no se debe hacer nunca en política. Las instituciones estamos para colaborar y sacar proyectos adelante en favor de la Isla y nosotros actuamos con una generosidad enorme incluso con ayuntamientos que nos criticaron en ese debate buscando una rentabilidad política, los mismos que tiene prórrogas hasta de tres años para realizar actuaciones del Fdcan. No solo permite una potente inversión en la Isla sino también una flexibilidad que todavía algunos no han entendido por una interés de rentabilidad política que no debe estar presente en algo que busca el bien común”.

– ¿Se ha recuperado la normalidad con los alcaldes nacionalistas palmeros que se pusieron del lado del Gobierno de Canarias en este asunto?

“El silencio de muchos es ensordecedor. Una vez que se acreditaron los fondos y se zanjó la cuestión y se evidenció que teníamos razón desde el Cabildo, se acabó la polémica. Lo intentaron también con el túnel de la Cumbre, una obra que ha permitido una mejora sustancial de la seguridad de una instalación obsoleta, que ha pasado de ser el túnel viejo de la Cumbre a ser una instalación moderna. Ese silencio ensordecedor demuestra que hay actitudes que te debilitan como político y debe ser una lección”.

– ¿Pueden las elecciones generales marcar la pauta de pactos que sigan tras el 26 de mayo?

“Estaremos influidos por la realidad insular, pero contamos con un margen de autonomía porque en el PSOE hemos cambiado nuestro estatuto para permitir una libertad de decisión mucho mayor y eso se ha extendido al resto del partido. Tuvo reflejo en los estatutos federales y en los regionales. Hay un nuevo marco que habrá que ver cómo gestionamos porque no es fácil articular eso”.

– Entonces ¿teme usted los pactos en cascada?. ¿Quiere gobernar con quien se sienta cómodo ideológicamente o su criterio es más pragmático?

“Yo creo en los pactos para la gestión de un programa de gobierno, en la gestión y en la resolución de los problemas, en la lealtad dentro de esos pactos y doy menor importancia a las cuestiones ideológicas porque nosotros hemos tenido pactos en la Isla que han funcionado, incluso con el PP. Lo resumiría diciendo que ciudadanos preocupados por resolver problemas y por la Isla, pueden pactar gobiernos”.

– En el pacto en el Cabildo le ha sido mas leal el grupo de CC en su conjunto o lo ha sido especialmente José Luis Perestelo?

“El grupo de Gobierno, todos los miembros de CC han sido leales. Han hecho su trabajo y se han abstraído de esas influencias de la dirección de CC para seguir adelante con la gestión. Es verdad que José Luis Perestelo ha dado más la cara por el grupo de Gobierno, dio credibilidad al mensaje y al argumento de este Cabildo antes de que tuviéramos incluso las resoluciones sobre el Fdcan. Ese gesto de José Luis Perestelo fue importante porque dio la cara por el trabajo de este Cabildo”.

– Seguimos arrastrando un alto índice de paro, una estructura económica débil…

“El número de personas paradas en La Palma ha ido bajando, pasando de 11.300 desempleados en 2013 a estar a punto de bajar de los 8.000. Conforme la obra pública se active y los datos de turismo se sigan consolidando, tendremos un panorama distinto y es así porque se ha hecho una importante inversión pública en infraestructuras y va a seguir habiéndola, con el equipamiento del Centro de Visitantes del Roque, que estará listo en un año, el centro de Mendo para ocio activo y otras que se están pergeñando. Hay una apuesta clara de este Cabildo por el avance con una red de centros que ponga en valor a Palma. Esta isla ha ganado en credibilidad y eso es fundamental. Ahora mismo hay más inversores viendo y estudiando el encaje de sus proyectos en la Isla de los que nunca había habido”.