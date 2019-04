Bárbara Rey perdona a la que fue su íntima amiga, Chelo, por su traición

Como bien se sabe, Bárbara Rey, que lleva mucho tiempo alejada del foco mediático, está muy enganchada a las redes sociales porque es por el único sitio que la podemos ver. La vedette aprovecha su perfil de Instagram para mandar mensajes a diestro y siniestro y este fin de semana, la remitente sin lugar a dudas ha sido Chelo García Cortés. Todo terminó cuando la colaboradora de Sálvame, contó, en unas de sus intervenciones en Sábado Deluxe, diversos sucesos íntimos de la vida de la vedette. Desde entonces Bárbara no ha podido perdonar que la que fuera su amiga le traicionara de esa manera y más, públicamente.

Ahora, parece que con el paso del tiempo, Bárbara Rey ha sabido perdonar y ver desde la distancia cuál fue la actitud de la colaboradora de Sálvame. Por eso, este fin de semana ha querido dedicarle unas cuantas de las historias que subió en su perfil de Insatagram. En una de ellas, confesaba que ya había conseguido perdonar las cosas que Chelo había echo mal en el pasado y reconocía que ella, también había actuado mal en algunas ocasiones. Además, asumiendo que la relación no es la misma, no dudaba en desearle todo lo mejor a la que fuera su íntima amiga. Lo que no nos queda del todo claro es a quién apoyará la vedette cuando empiece Supervivientes, ¿a su amiga Chelo o a la Pantoja?

Además de desearle lo mejor, no dudó en aconsejar a Chelo García Cortés que fuese ella misma y que no estuviera pendiente de nadie, que se limitara a hacer su concurso y a ayudar al grupo en general, pero no a una persona solo. Y cuando se refiere a ‘una persona solo’ habla de Isabel Pantoja. Mucho se ha hablado estos días por todos los platós de televisión la actitud que tendrá la colaboradora cuando se reencuentre con Isabel Pantoja. Muchos dicen que será un gran apoyo y otros, se atreven a decir que Chelo estará continuamente pendiente de ella hasta el punto de hacer todo lo que le pida. Por eso, la madre de Sofía Cristo ha querido aconsejar a su amiga que no haga todo lo que le pidan si no es por un bien común.