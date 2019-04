Brasil y Colombia se llevan los principales galardones de los Quirino

Nueve obras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y España han sido reconocidas en la segunda edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, cuya gala de entrega de galardones se celebró el sábado en el Auditorio de Tenerife Adán Martín.

La producción colombiana Virus tropical, ópera prima en largo de Santiago Caicedo, se ha alzado con el premio a mejor largometraje. Producida por Timbo Estudio, se trata de una adaptación de la novela gráfica homónima de Power Paola que ha sido nombrada como la “Persépolis latinoamericana”. Realizada en 2D y cut out en blanco y negro, el filme es un coming of age protagonizado por Paola, una niña que crece entre Cali y Quito en el seno de una familia atípica. La película ha tenido un extenso recorrido por festivales internacionales, incluyendo la Berlinale, Festival de Annecy y BAFICI, entre otros.

Por su parte, la serie brasileña Irmão do Jorel-Seja Brócolis!, de Juliano Enrico (Copa Estudio), ha sido la merecedora del premio en su categoría. Orientada a público infantil y coproducida con Cartoon Network, se trata de la primera animación original que el canal realizó en América Latina. Realizada en 2D y cut out, la serie sigue las aventuras cotidiana del hermano de Jorel, un niño de 9 años que vive con su excéntrica familia integrada por padre, madre, tres hermanos, dos abuelas y un perro.

En la categoría de cortos el ganador fue el brasileño Guaxuma, de Nara Normande, una obra documental en stop motion que cuenta una historia sensible e íntima. Otras seis producciones fueron reconocidas en la gala de los Premios Quirino: las españolas Patchwork, de María Manero, La increíble historia del hombre que podía volar y no sabía cómo, de Manuel Rubio, y Black is Beltza , de Fermín Muguruza ganaron como mejor cortometraje de escuela, mejor animación de encargo y mejor diseño de sonido y música original, respectivamente; la argentina Belisario, El pequeño gran héroe del cosmos, de Hernán Moyano se alzó con el reconocimiento a mejor obra innovadora; la chilena, La casa lobo, de Cristóbal León y Joaquín Cociña fue merecedora del premio a mejor desarrollo visual; y la coproducción entre Chile, Brasil, Colombia y Argentina Puerto Papel. La vida de los otros recibió el premio a mejor diseño de animación.

El jurado internacional estuvo integrado por el director y guionista Alê Abreu, la directora de arte de personajes de Pixar Deanna Marsigliese, el productor Gustavo Ferrada, la directora de ventas de Sola Media Barbie Heusinger y la jefa de desarrollo de Xilam Animation Marie-Laurence Turpin.

En esta segunda edición de los Premios Quirino se postularon 244 obras desde 16 países, de las cuales 25 optaban como finalistas en las nueve categorías de los galardones.