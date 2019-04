CC presenta una lista electoral para “tratar con coherencia los problemas reales de Güímar”

Solucionar los problemas reales del municipio mediante una gestión coherente con la realidad, es el objetivo con el que afronta Gustavo Pérez su candidatura a la Alcaldía de Güímar. El candidato por Coalición Canaria desgranó los puntos más importantes de su propuesta electoral para el municipio, durante el acto de presentación de la lista que le acompaña a las elecciones municipales del próximo 26 de Mayo, en un acto celebrado anoche, jueves 25 de Abril, en el Club Náutico del Puertito de Güímar, acompañado por cientos de militantes así como por los candidatos de CC a las Presidencias de Canarias y Cabildo de Tenerife, Fernando Clavijo y Carlos Alonso, así como el secretario general de la formación en la Isla, Francisco Linares.

“Güímar necesita una gestión coherente con los problemas reales del municipio” indicó Pérez para a continuación desgranar a grandes rasgos cuáles serán sus prioridades en materias como empleo, agricultura, atención social, cultura o deportes.

Aseguró que se centrará en generar posibilidades de empleo apoyándose en el tejido comercial y empresarial de la localidad, mientras que para el sector agrícola se comprometió en aportar soluciones a la escasez de agua, con un plan de riego que se trabajará conjuntamente con los agricultores de Güímar.

Anunció por otra parte, su promesa de multiplicar la financiación en “las estructuras que sostienen la sociedad de nuestro municipio”, como las relativas al servicio de Ayuda a Domicilio, la de rehabilitación de viviendas y el acceso a los servicios de atención a menores. En este punto incidió en su propuesta de modernizar y ampliar las plantillas y medios de los servicios básicos.

Por otra parte, reafirmó el apoyo que recibirán los colectivos culturales de la localidad con la intención de propiciar su desarrollo “dándoles el valor que se merecen”, teniendo en cuenta que Güímar “siempre ha sido un municipio rico en tradiciones y entidades culturales”. En la misma línea se manifestó en materia deportiva, al recordar que “más de 4.000 personas practican deportes”, por lo que anunció que Coalición Canaria “triplicará las ayudas a deportistas”, al tiempo que se comprometió a techar canchas y gestionar la construcción de un nuevo pabellón.

En cuanto a la candidatura, CC en Güímar presenta una plancha compuesta por representantes de todos los sectores del municipio, “un equipo que suma experiencia y juventud, una lista equilibrada en todos los aspectos, que está ilusionada y preparada para dar soluciones a los problemas de la localidad”.

La lista está compuesta por once hombres y nueve mujeres, de los cuales siete son jóvenes: 2. Juan Delgado Gómez; 3. María Luisa Campos González; 4. Haridian del Pilar Martín Gómez; 5. Jorge Javier García Gómez; 6. María Yannett Valido Rodríguez; 7. Cristian Manuel Santiago Lugo; 8. Susana Magdalena Castro González; 9. Francisco Williams Pérez García; 10. Víctor David Bethencourt Barrera; 11. Ana Belén Requena Rosa; 12. Yolanda Báez Reyes; 13. Abraham Estévez Herrera; 14. Felipe Odón Díaz Delgado; 15. Danny Marcos Previdi; 16. Ainhoa López Ramos; 17. José Jacobo Curbelo Gómez; 18. Yolanda Zarco Jiménez; 19. Verónica Isabel Jorge Mesa; 20. Gonzalo Mesa Perdomo.

En el turno de intervenciones, Francisco Linares tras subrayar que Gustavo Pérez es un hombre “decente, serio que lo dió todo por su pueblo trabajando desde el Ayuntamiento, de una manera rigurosa estos años”, se mostró convencido de que “Gustavo Pérez continuará con ese buen trabajo que hizo y que no le dejaron culminar, a tan solo un par de meses de las elecciones”. “Queda mucho por hacer en este pueblo” y se mostró seguro de que “nuestro candidato será quien dirija todas esas mejoras ya iniciadas por él mismo, porque va a ganar y será el próximo alcalde de Güímar para los próximos cuatro años”.

Durante el acto fueron constantes las alusiones a las elecciones generales de este domingo y tanto Linares como Fernando Clavijo y Carlos Alonso insistieron en pedir el voto para Ana Oramas porque sin ella en Madrid “Canarias dejará de existir. Ella es la única diputada que continuará poniendo voz a los canarios en la capital, la única que lucha por nuestra tierra, al resto de diputados canarios ni se les oye”, afirmaron.

Coincidieron en reivindicar el papel de Ana Oramas a la hora de exigir los fondos económicos que el Gobierno del Estado ha usurpado a Canarias y que si Coalición Canaria no tiene presencia en Madrid no llegarán nunca para invertir en carreteras, en mejoras en colegios, en el riego para la agricultura, para erradicar la pobreza o para los planes de empleo. “Este domingo no se vota a izquierda o derecha, se vota a Canarias”.