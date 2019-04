Chris Froome anima a los tinerfeños a entrenar con él en el Teide

El cuatro veces campeón del Tour de Francia Chris Froome, del equipo Team Sky, se encuentra estos días en la isla de Tenerife realizando sesiones de entrenamiento. En concreto, en uno de los lugares favoritos del ciclista británico: el Teide. Y es que, según ha afirmado Froome en más de una ocasión, las condiciones ambientales del citado Parque Nacional potencian bastante su rendimiento.

“¿Quieres venir a pasear con nosotros? Vámonos”, compartía el deportista durante la tarde de este miércoles en su cuenta oficial de Twitter.

Want to come for a ride with us? Let’s go 😁🌋 📸 @WoutPoels #cycling pic.twitter.com/SIIhmvGIY7

— Chris Froome (@chrisfroome) 10 de abril de 2019