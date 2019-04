Cósima Ramírez: “Canarias tiene mucho potencial en el sector de la moda”

Por Marta Pérez

Cósima Ramírez es una mujer que transmite alegría, libertad y mucho color. Ese es el concepto que ha creado la marca Ágatha Ruiz de la Prada. Ahora, madre e hija trabajan juntas en la firma. Ella es la responsable de relaciones internacionales. Estos días ha estado en Tenerife como invitada de honor del WomenIn, un proyecto pionero dirigido a mujeres y organizado por INtech Tenerife para convertir ideas en negocios de éxitos. Allí ha contado su experiencia en el mundo de la moda y nos ha adelantado sus nuevos proyectos, alguno relacionado con el reciclaje.

-En qué se inspira a la hora de hacer sus diseños?

“En Ágatha Ruiz de la Prada tenemos un mundo de autorreferencias, desde los corazones, las flores, las estrellas el arcoíris y todo lo relacionado con iconos básicos, pero siempre con mucho color”.

-Uno de los últimos diseños creados por la firma tiene que ver con la isla de La Palma. Se ha utilizado en la nueva colección, presentada en la Fashion Week Madrid, uno de los materiales estrellas de la Isla: la seda. ¿Qué le parece este material?

“Realmente me sorprendió la calidad de este material hecho a mano con tintes naturales, elaborado por las hilanderas de El Paso. Fue una iniciativa de Isla Bonita Moda, con quien hemos colaborado en varias ocasiones. Es un lujo poder contar con materiales de este tipo, que le dan un valor añadido a nuestros diseños”.

-Estos días ha sido invitada de honor en WomenIn, un proyecto pionero dirigido a mujeres y organizado por INtech Tenerife. En esta cita se presentaron seis proyectos empresariales, alguno relacionado con la moda. ¿Cómo fue la experiencia?

“Muy positiva, ha sido una suerte poder escuchar a estas mujeres emprendedoras que están luchando por crear su propia empresa. Han expuesto unas ideas muy interesantes. Me ha encantado escucharlas. Yo les he contado mi experiencia como diseñadora, para mí está siendo muy enriquecedor esta nueva etapa. Aunque reconozco que no es un sector fácil, yo animaría a los nuevos diseñadores a trabajar y a crear algo especial, no solo por motivos comerciales, sino que hagan cosas diferentes y positivas. Canarias tiene mucho potencial en el mundo de la moda”.

-Con tan solo 27 años ya ha creado su propia línea de gafas, de zapatillas e incluso de joyas. En su ponencia habla incluso de una nueva colección, pero con la diferencia de hacerla con materiales reciclados. ¿Ese será su nuevo reto?

“Pues sí, me encantaría diseñar con materiales reciclados. Mi madre ya ha manifestado su compromiso con el medio ambiente en algunos de sus desfiles. Ella lleva años luchando. Para mí es muy importante aprovechar lo utilizado, es necesario cuidar nuestro planeta. Es un planteamiento que comparto con ella, estamos muy concienciadas con el cuidado del medio ambiente. Incluso entre los planes de mi madre está la de crear molinos eólicos”.

-Una de sus aficiones es la música y la escritura, el género de la ciencia ficción siempre le ha interesado. ¿Le gustaría ser escritora?

“Me encantaría, es uno de mis sueños poder escribir, pero creo que no es el momento. Ahora no me queda tiempo para mucho, estoy muy ocupada en trabajar en la firma, yo me encargo de las relaciones internacionales y realmente no puedo, estoy centrada en esas tareas”.

-Desde su incorporación a la firma ha trabajado conjuntamente con su madre y con su hermano Tristán. ¿Cómo es su dedicación en una empresa familiar?

“Inicialmente fue bastante difícil, porque ambas tenemos un carácter similar, pero después todo ha ido muy bien. Para mí es una suerte poder disfrutar y aprender de una diseñadora como ella, tiene mucho talento y cada día me enseña cosas nuevas. Es muy gratificante, porque el proyecto también es mío, y es todo un reto”.

-Es evidente que lleva la creatividad en la sangre. Es una joven promesa del diseño, pero también una importante influencer. Ha participado junto a su madre en algunos cursos y revoluciona las redes. ¿Qué opinión tiene de las redes sociales?

“Son fundamentales. Hoy en día el manejo de las redes es muy importante, aunque no siempre es fácil. En la moda sobre todo es necesario, yo tengo unos 14.000 seguidores, pero reconozco que no es tarea sencilla”.