Cristofer Clemente saca las mejores conclusiones de su participación en el Trail Fuentealta Vilaflor

Cristofer Clemente encontró en la quinta edición del Trail Fuentealta Vilaflor lo que iba buscando. El deportista gomero, que se impuso en la distancia reina de la prueba chasnera, logró el doble objetivo de ganar, sacándose la espina de su abandono de 2017 y realizar un test “positivo” de cara a su planificación inmediata de su calendario competitivo.

El corredor gomero, subcampeón del mundo en las dos últimas ediciones mundialistas, se impuso en la prueba chasnera dando espectáculo. “La verdad es que todo salió bien”, resumía Clemente una vez finalizado uno de sus entrenamientos de esta semana previos de su participación en el Penyagolosa Trail.

“Llegaba con muchos kilómetros de la semana encima y pensaba que me iba a costar un ritmo medio alto, pero no, pude correr todo el recorrido a un ritmo muy competitivo que me sorprendió a mí mismo”, explicaba Clemente, que después de la cita de esta semana en Castellón tendrá por delante otro reto, medirse a Luis Alberto Hernando en la Transvulcania antes de competir en el Campeonato del Mundo.

Clemente reconoció que el recorrido del Trail de Vilaflor “es muy completo” porque tiene “mucha altura” a lo que este año se le añadió la temperatura. “Hizo frío y eso te saca de tu zona de confort”, explicaba el deportista gomero que señalaba que el circuito de Vilaflor tiene dos aspectos más que son de su gusto: “tiene muchos tramos de pista donde se puede correr mucho y dos subidas bastante duras”. “Ha sido un gran test”, confesaba finalmente el deportista de La Gomera.