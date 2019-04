Daniel Rodríguez renuncia a seguir cobrando del Ayuntamiento para acceder a su puesto como Ingeniero en el Hospital

Daniel Rodríguez, quien hasta la pasada semana era primer teniente alcalde en el Ayuntamiento de Breña Alta, en un pacto de Gobierno de su partido, el PSOE y CC, ha querido aclarar que continúa siendo concejal del consistorio y portavoz de su grupo político, una aclaración que parecía necesaria tras el comunicado del Ayuntamiento en el que se daba protagonismo al nacionalista Raúl Ramos, y se obviaba, en lo que muchos han visto como un acto interesado, la continuidad del principal lider de los socialistas en ese consistorio, quien es además el candidato del PSOE en mayo a la alcaldía del Ayuntamiento breñusco.

Daniel Rodríguez, que se incorpora a la plantilla del Hospital General de La Palma como ingeniero de Telecomunicaciones para el Servicio Canario de Salud, se mantendrá en la acción política pero renunciando a las retribuciones económicas de esa primera tenencia de alcaldía. En un comunicado, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Breña Alta explica que “no percibo la política como una mera salida profesional, sino como vocación de servidor público, una idea que siempre he remarcado. Por ello, siendo mi formación académica la de Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde que acabé mis estudios, además de ejercer mi profesión antes de comenzar la andadura política, me he inscrito en todos los procesos selectivos relacionados con mis estudios (ofertas de trabajo público o de otros entes), y en diferentes administraciones, como Gobierno de Canarias, Instituto Tecnológico de Canarias, Instituto Astrofísico de Canarias, Cabildo Insular”. En ese relato explica que “hace unos días, recibí oferta en una plaza que había solicitado, en este caso para el Hospital General de La Palma, que precisaba incorporación inmediata. Esta plaza de Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones para el Servicio Canario de Salud no es compatible con la dedicación exclusiva que venía desempeñando en el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta”, por lo que “he tenido que renunciar a dicha dedicación (es decir, renunciar a cobrar sueldo del ayuntamiento), y por responsabilidad personal, he renunciado igualmente como Teniente Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno local. Sin embargo, no he renunciado al acta de concejal ni a la portavocía del Partido Socialistas en el Ayuntamiento”.

Asegura Rodríguez que entiende la política como “un medio para promover soluciones que favorezcan el bienestar de las personas y no como forma de aferrarse a un cargo como medio de vida, sino buscando proponer y cambiar las cosas” y enfatiza que “mantnego mi candidatura a la alcaldía de la Villa de Breña Alta de cara a las elecciones de mayo por el Partido Socialista”. Va más allá y asegura que “si los vecinos y vecinas de Breña Alta me diesen su confianza en las urnas, continuaré trabajando en aplicar políticas por y para las personas, políticas socialistas que generen oportunidades para todos y todas”.