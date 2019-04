Economía de programas

Quedan pocos días para que se celebren las elecciones más extrañas de la historia de la Democracia de España, y los partidos políticos se han puesto las pilas para presentar unos programas económicos antagónicos, pero que en algunos aspectos coinciden. Por ejemplo, en el hecho de que ninguno de los cinco partidos que, previsiblemente, tendrán más porcentaje de voto el 28-A dice realmente de dónde piensan sacar el dinero para ejecutar las medidas. A grandes rasgos, las propuestas se dividen en dos bloques: PSOE y Unidas Podemos, que plantean fuertes subidas de impuestos y grandes políticas sociales; y PP, Cs y Vox, que proponen rebajas fiscales y deducciones para familias, emprendedores y autónomos.

Pero ¿qué proponen exactamente estos cinco partidos en materia de impuestos, vivienda, pensiones y mercado laboral? En definitiva, ¿qué plantean para que España sea más igualitaria?

Empezando por el partido que Gobierna, PSOE, su programa mantiene básicamente las mismas medidas que intentó poner en marcha a través de los Presupuestos Generales del Estado que no pudo aprobar. A grandes rasgos, promete acabar con el déficit actual del sistema de pensiones, aunque no dice cómo, y plantea subidas de impuestos a los contribuyentes de ingresos más altos y grandes patrimonios. Asimismo, plantea la creación de impuestos sobre determinados servicios digitales, impuesto sobre transacciones financieras e impulso a la fiscalidad ambiental. La idea de los socialistas con estas subidas impositivas es reforzar la progresividad del sistema fiscal, incrementando la aportación de las grandes empresas, y de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios. El programa plantea subidas a las grandes empresas del 15%, del 18% para la banca y petroleras, y un gravamen del 5% a los dividendos del extranjero. En materia de empleo, los socialistas plantean reducir a tres los contratos: indefinido, temporal y formativo, seguir aumentando de forma gradual el SMI y, en pensiones se comprometen a ligar la revalorización anual de las pensiones con el IPC real, en el marco de una reforma del sistema que elimine el déficit en cinco años.

En el mismo bloque de subidas de impuestos, se encuentra Unidas Podemos, que propone subir el IRPF al 47% a las rentas de más de 100.000 euros anuales y del 55% para las que superen los 300.000. Además, prometen un impuesto a patrimonios desde 1 millón de euros con el que prevén recaudar un 1% del PIB, unos 12.000 millones, dinero con el que piensan costear la renta básica. En materia laboral, elevar el SMI a los 1.000 euros y reducir la jornada laboral a 34 horas sin reducción salarial. También proponen bajar el IVA al tipo del 4% a más alimentos y bebidas no alcohólicas, y del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) de los consumidores más vulnerables.

En el otro bloque nos encontramos con quienes prometen bajadas de impuestos. El PP plantea una rebaja fiscal a todos los contribuyentes en el IRPF, con un tipo máximo por debajo del 40% y exenciones para quienes alcancen la jubilación y opten por seguir trabajando sin cobrar la pensión e incluso si aun percibiendo la pensión, la compaginen con una actividad. Plantea incentivos fiscales para las empresas que ayuden a impulsar la revolución digital.

Ciudadanos propone una rebaja fiscal más moderada, y centrada en las familias con hijos que recibirán 1.200 al año, y del 60% a las personas que vivan en zonas rurales. También propone premiar a las empresas que contraten más y despidan menos, pero tampoco dicen cómo.

Por último Vox plantea una bajada de impuestos que ronda los 20.000 millones suprimiendo, por ejemplo, Patrimonio y Sucesiones y la plusvalía. También acortará el gasto público eliminando las subvenciones a los partidos políticos y sindicatos, así como la reducción de altos cargos y funcionarios. En materia laboral unificará las indemnizaciones por despido reduciéndolas a 20 días por año trabajado y un sistema mixto de capitalización de las pensiones. Un cúmulo de intenciones, la de los partidos, que si bien pueden resultar interesantes, en ningún caso concretan cómo piensan ejecutarlas y, sobre todo, de dónde sacan el dinero.

PSOE: AUMENTO DE IMPUESTOS

-Impuestos: Creación de impuestos sobre determinados servicios digitales, impuesto sobre transacciones Financieras. Incremento de impuestos a los contribuyentes con más ingresos y mayores patrimonios.

-Pensiones: Actualizar las pensiones al IPC real. Reforma del sistema para eliminar el déficit en cinco años.

-Ingreso Mínimo Vital: para erradicar la pobreza infantil,

-Empleo: Seguir aumentando de forma progresiva el SMI, racionalizar los horarios y reordenar los contratos en tres modalidades: indefinido, temporal y formativo.

-Renta Básica: Se establecerá una renta para que los jóvenes de pocos ingresos puedan acceder al alquiler de una vivienda.

-Matrícula: Gratuidad de las primeras matrículas en la universidad pública y en las escuelas infantiles hasta los 3 años.

PARTIDO POPULAR: REBAJA FISCAL A TODOS

-IRPF: Rebaja fiscal a todos los contribuyentes con un tipo máximo por debajo del 40%. Elimina Sucesiones y Donaciones y Patrimonio.

-Sociedades: El tipo nominal baja al 20%. Aquellos parados de larga duración que emprendan,no pagarán impuestos los 2 primeros años.

-Inversión: Incentivos fiscales para las empresas que traigan talento e innoven.

-Turismo: Se acaba la tasa que grava la actividad turística.

-Pensiones: Garantiza deducción a los planes de pensiones. Actualiza las pensiones con el IPC y aumenta el cálculo de la pensión a toda la vida laboral.Exención del IRPF a aquellos trabajadores que no cobren pensión más allá de la edad de jubilación.

-Empleo: fondo de capitalización o ‘mochila austriaca’, a recuperar cuando haya un despido, movilidad geográfica o jubilación. Doce meses más de tarifa plana.

CIUDADANOS: INCENTIVOS I+D+I

-Impuestos: Rebaja impositiva para las familias con hijos y un 60% a las personas que vivan en el campo. Baja el tipo máximo del IRPF y libera a las startups de los impuestos durante los dos primeros años.

-Empleo: Eliminar contratos basura, premiar empresas contraten más y despidan menos. Ampliar la tarifa plana dos años y no pagar cuota de autónomos los dos años siguientes a tener hijos.

-Fraude: Cada euro de formación irá a los trabajadores y no a los sindicatos.

-Pensión: Recuperar el pacto de Toledo y hacer compatible trabajar y cobrar el 100% de la pensión.

-I+D+i: Invertir el 2% del PIB al año en investigación y desarrollo.

-Autónomos: no tendrán que adelantar nunca más el IVA por facturas que no hayan cobrado: podrán aplazar el pago del IVA de facturas impagadas y, si se superan los 60 días de impago, podrán reclamar.

UNIDAS PODEMOS: RUPTURA FISCAL

-IRPF: tipo máximo del 47% para rentas de más de 100.000 euros y del 55% para las que superen los 300.000. Impuesto a patrimonios desde un millón de euros para recaudar un 1% del PIB.

-Sicav: Fin de los privilegios fiscales.

-IVA de lujo: Elevan al 25% el IVA de los productos de lujo y rebajan al 4% los productos de higiene femenina.

-Banca: Impuesto a las transacciones financieras.

-Gratis: Internet, dentista, tarjeta de transporte para menores de 26, autopistas, educación infantil hasta tres años. libros y material escolar y eliminarán el copago.

-Renta Básica: 600 euros mensuales para todos.

-Empleo: Subida del SMI a 1.000 euros, reducción de jornada laboral a 34 horas sin reducción salarial y cotización de los autónomos por ingresos.

-Bankia: Destituir al presidente, José Ignacio Goirigolzarri

VOX: ADIÓS A LAS SUBVENCIONES

-Impuestos: dos tarifas con tipo marginal del 22% para las rentas de hasta 60.000 euros y tipo del 30% a partir de esta cantidad.Las familias pueden aplicarse deducciones de hasta 20.000 euros.

-Subvenciones: Elimina ayudas a partidos políticos, sindicatos y patronales.

-Funcionarios: Elimina algunos altos cargos y empleos. y cierre progresivo de aquellas empresas públicas con pérdidas.

-Empleo: Unificar las indemnizaciones por despido a 20 días por año trabajado. Cuota de cero euros si los ingresos no llegan al SMI. Bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja.

-Plusvalía: Eliminación de la plusvalía y revisión del IBI.

-Renovables: Fuerte inversión a la eólica y a la fotovoltaica.

-Pensiones: Sistema mixto de capitalización.