El Barça supera a un Atlético con 10 y ensaya el alirón

El FC Barcelona ganó al Atlético de Madrid (2-0) en el Camp Nou en un ensayo general del alirón en LaLiga Santander, que está prácticamente sentenciada con 11 puntos de diferencia entre blaugranas y ‘colchoneros’, en un duelo marcado por la expulsión de Diego Costa a la media hora y los goles de los amigos Suárez y Messi en cinco minutos finales explosivos.

Se defendió con uñas y dientes el Atlético de Madrid, sobre todo tras quedarse en inferioridad numérica, y se consagró a un Jan Oblak que estuvo enorme. Sólo no pudo con Suárez, que mandó con rosca un balón con ‘título en el bolsillo’ grabado en él, ni con Messi, que engañó a todos mandando un pase a la red.

Once puntos entre Barça y Atlético, que tiene una utopía por delante si quiere evitar que el equipo catalán revalide el título liguero. El Barça fue mejor, antes y después de la expulsión de Costa, tuvo muchas más ocasiones, palo incluido, y pese a Oblak logró terminar su asedio con conquista.

Aunque no esta noche, porque las matemáticas dicen que el título sigue en liza, el Camp Nou cantó ‘Campeones, Campeones’ a los suyos, que fueron superiores pero con desatino y falta de puntería. Sólo el final del encuentro, eléctrico, con el Atlético ya agotado físicamente, pudo romper el empate inicial que daba alguna remota esperanza al equipo del Wanda Metropolitano.

Simeone estuvo valiente, obligado a serlo, en los cambios. Primero dio entrada a Correa, poco después de quedarse en inferioridad por culpa de Diego Costa, y después a Álvaro Morata. Con un 4-4-1 salvo un 4-3-2 que apenas pasó de ser breve. Pero, sabiendo que la derrota les eliminaba del todo de la lucha por el título, prefirió esperar a una contra que no llegó.

Acciones a balón parado, y esa espera con fe ciega a enganchar un balón al contraataque, fue lo poco que propuso un Atlético que no pudo llevar a cabo su plan inicial. El Barça, que también sabía lo que estaba en juego, convirtió el fútbol en frontón, probó y probó a Oblak hasta que el esloveno falló, si se puede llamar fallo a no llegar al tirazo de Suárez, primero, y al engaño de Messi, sutil para mirando al centro del área enviarla a la red.

La primera parte tuvo como momento destacado la expulsión con roja directa de Diego Costa, que dejó al Atlético en inferioridad a la media hora. Pudo ser el palo de Jordi Alba, o las dos paradas claves de Jan Oblak a Philippe Coutinho, pero el delantero ‘colchonero’ se ganó con su insulto la roja, dejó tocado a los suyos y quizá propició que esta Liga se haya terminado en esta jornada 31.

El Atlético empezó bien, teniendo incluso el balón y jugando con criterio. Atrás, una roca bastante sólida aunque respirando viendo fallar al Barça. Arriba, Diego Costa tuvo un remate de cabeza y Griezmann, silbado en el Camp Nou tras ‘La decisión’ de seguir siendo rojiblanco, fue el único en dar trabajo a Marc-André Ter Stegen.

Con este resultado, el Barça restará jornadas para hacerse con LaLiga. Hasta sumando tres derrotas y un empate la ganarían. El Barça se enfrentará ahora al Manchester United, este miércoles en Old Trafford. Una cita a la que acudirá con el mejor de los ánimos. Por cierto, el técnico ‘red devil’ Ole Gunnar Solskjaer estuvo en el palco del Camp Nou para tomar nota del equipo blaugrana.

FICHA TÉCNICA.

RESULTADO: FC BARCELONA, 2 – ATLÉTICO DE MADRID, 0 (0-0, al descanso).

ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto (Semedo, min.84), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio, Rakitic, Arthur (Malcom, min.63); Messi, Suárez y Coutinho (Aleñá, min.80).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Arias (Correa, min.35), Godín, Giménez, Filipe Luis (Morata, min.58); Saúl, Rodrigo (Juanfran, minuto 88), Thomas, Koke; Griezmann y Diego Costa.

GOLES.

1-0. Min.85, Suárez.

2-0. Min.86, Messi.

ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Piqué (min.74), Lenglet (min.78), Suárez (min.85) en el FC Barcelona y a Thomas (min.27), Giménez (min.29), Godín (min.29), Saúl (min.71) en el Atlético de Madrid. Expulsó a Diego Costa (min.28) con roja directa en el Atlético de Madrid.

ESTADIO: Camp Nou, 92.453 espectadores.

Diego Costa fue expulsado por insultar a Gil Manzano en dos ocasiones

El jugador del Atlético de Madrid Diego Costa fue expulsado con roja directa este sábado en el partido frente al FC Barcelona (2-0) por insultar en dos ocasiones al árbitro Gil Manzano cuando todavía no se había cumplido la primera media hora del encuentro.

“En el minuto 28 el jugador (número 19) Diego Costa fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí a viva voz, en los siguientes términos: “Me cago en tu puta madre”, reflejó el colegiado extremeño en dos ocasiones.

Además, el árbitro internacional también recogió que “una vez expulsado, aún en el terreno de juego”, Diego Costa le “agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 y 2, respectivamente”.

Ante tal redacción del acta, el jugador rojiblanco podría exponerse a cuatro partidos de sanción, algo que le recordó el barcelonista Gerard Piqué, que medió en la polémica para alejar de la misma a Diego Costa. Ambos mantienen una buena relación de su etapa en la selección española.

El Comité podría incluso ampliar dicha sanción por la segunda explicación que ha redactado Gil Manzano. El hecho de agarrar a la autoridad en el campo llevaría el castigo a ocho encuentros. En este caso, Diego Costa no volvería a jugar hasta la próxima temporada.

REACCIONES

Simeone: “Si Costa dijo algo tan grave está bien expulsado”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado pese a perder contra el FC Barcelona (2-0) y quedarse a once puntos del líder en LaLiga Santander que la temporada no se ha acabado “de ninguna manera” y, sobre la expulsión de Diego Costa a la media hora por insultar al árbitro, cree que si su jugador dijo lo que el colegiado entendió, está “bien expulsado”.

“Algo estamos haciendo mal porque de once partidos hemos visto siete expulsiones. Le pregunté si era tan grave y me comentó lo que escuchó, Costa dice que no dijo eso. Hay una diferencia entre ‘me’ y ‘te’. Si Costa dijo eso me parece bien la decisión del árbitro, está bien expulsado”, manifestó en rueda de prensa.

Pese a la expulsión, pese a su enfado, cree que no perdieron por la roja a Costa. “No son quejas, son realidades. Nunca dije lo que comenta (que hayan perdido por la expulsión), el Barça jugó muy bien. Este año va camino de ganar los tres títulos”, aportó en positivo sobre el equipo de Ernesto Valverde, al que elogió.

Sobre el duelo, quiso quedarse con lo bueno. “Fue jugado en la dificultad con mucha capacidad de trabajo, con mucha capacidad, hasta el final que Suárez rompe el partido. Me quedo con un montón de cosas buenas con el equipo”, aportó sin detallar con qué se queda.

“En la segunda parte con cuatro en el medio estuvimos mejor, aunque no tuvimos tantas ocasiones. Hasta el minuto 40 tuvimos ocasiones”, opinó. “La temporada no se acabó, no estoy de acuerdo. Tenemos el objetivo de terminar lo más arriba posible, no se acabó de ninguna manera”, dejó claro el técnico argentino.

Además, cree que tiene un futuro esperanzador por delante. “Este año me quedo con un montón de cosas positivas que van a venir de cara al futuro. La mejora de Rodrigo, de Thomas, de Giménez, nos servirá de cara a lo que viene. Estamos en un momento complejo, a partir de la decisión que tomamos de continuar. Tenemos mucho talento en jugadores jóvenes, ojalá podamos competir el año que viene un poco más cerca”, manifestó.

Valverde: “LaLiga no está ganada, tenemos que conseguir algunos puntos más”

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se ha mostrado “contento” pero prudente respecto a LaLiga Santander, ya que cree que todavía “no está ganada” pese a haber superado al Atlético de Madrid (2-0) en el Camp Nou y ponerse con once puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor a falta de siete jornadas.

“Vienen partidos muy seguidos. Nuestra idea es seguir compitiendo en todas las competiciones, todavía no hemos ganado nada. Hemos dado un paso importante pero LaLiga no está ganada y tenemos que continuar y conseguir algunos puntos más”, manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, matizó que la victoria es de suma importancia. “Vamos a ver, es una victoria importantísima, tres puntos fundamentales que significan mucho. Como soy el entrenador no puedo decir más. Tenemos que continuar, la gente está ilusionada. Estamos un poco más cerca pero hay que seguir”, añadió.

Y afrontarán el partido del miércoles, la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en Old Trafford ante el Manchester United, con la moral adecuada. “Nuestro objetivo era ir a ese partido con una victoria hoy”, aseguró.

Sobre este sábado, y el 2-0 que llegó en los últimos cinco minutos, cree que empezaron bien y terminaron mejor. “El partido ha empezado bien, tenía ritmo y llegábamos, ellos se veía que con la pelota querían hacer daño. Han venido las ocasiones claras del primer tiempo, la de Jordi al palo o la de Philippe que ha parado Oblak”, destacó.

“El partido estaba abierto, la expulsión lo ha parado todo, por el tumulto, las discusiones, el tiempo. Ellos han hecho un cambio táctico y no terminábamos de encontrarnos. Tras el descanso tuvimos más ritmo, ellos jugaban con 10 e iban acusando el cansancio”, manifestó.

Por ello hizo cambios ofensivos. “Nos interesaba que el partido tuviera más ritmo que los que estaba teniendo al final del primer tiempo, jugar el balón más rápido. Cuando un equipo está con diez y son competidores natos como los del Atlético, no se iban a entregar, en alguna contra o acción de estrategia. Oblak les ha mantenido en el partido con grandes paradas”, aseguró.

“Siempre piensas que en alguna se equivocará el portero y tienes que seguir insistiendo, pero no tienes que desarmarte. Porque el peligro es que si te vas muy arriba el contrario te puede sorprender en una contra. Y cuando te ahogas arriba no tienes juego”, comentó sobre el buen partido de Oblak y sobre cómo intentó superar la defensa ‘colchonera’.

Por otro lado, sobre la expulsión de Diego Costa a la media hora de juego por insultar al árbitro (el colegiado recogió en su acta que le dijo ‘me cago en tu puta madre’), no sabe nada. “No sé lo que puede haberle dicho Diego Costa al árbitro, no tengo ni idea”, se sinceró.

Villaverde, sobre Costa: “Es reprobable que haya conductas que impliquen un perjuicio irreparable”

El gerente del Atlético de Madrid, Clemente Villaverde, criticó el comportamiento de Diego Costa tras ser expulsado en el partido frente al FC Barcelona (2-0), y afirmó que “es reprobable que haya conductas que impliquen un perjuicio irreparable” para el equipo después de que el delantero hispano-brasileño fuese expulsado por insular al árbitro presuntamente.

“La jugada de Costa condiciona mucho porque nos deja con 10 a esa altura del partido y ante un Barcelona condiciona bastante. En ningún momento el equipo le perdió la cara al partido y de hecho el Barça no hace los goles hasta los tres minutos finales. Me gustaría felicitar a nuestro equipo por su comportamiento”, valoró en declaraciones a Movistar +.

“Más allá de la valoración que se pueda hacer, para mí es totalmente reprobable que haya conductas que implique un perjuicio irreparable para el club. Nunca voy a justificar que -por conductas ajenas al propio desarrollo del juego- dejes a tu equipo con diez jugadores, eso no tiene ningún sentido porque no consigues nada a nivel personal y colectivo”, espetó.

Preguntado si el título de Liga ya es del Barça, Villaverde dijo que “matemáticamente no”. “Nosotros no vamos a perder la cara a todos los partidos que quedan. Las dificultades son mayores, estamos a 11 puntos del Barça y eso disminuye mucho las posibilidades que tienen”, añadió.

Por último, en relación a la posible renovación de Jan Oblak, uno de los mejores del Atlético este sábado, el gerente colchonero reconoció que se trata de “un porterazo” y harán todo lo posible por anunciar su renovación cuanto antes.

“Es de los mejores a nivel mundial y queremos que esté con nosotros mucho tiempo. Haremos todo lo posible para que siga con nosotros mucho tiempo, sentenció de igual manera que al ser preguntado por Griezmann. “El club hizo un gran esfuerzo para que permaneciera con nosotros”, recordó. “El Atlético está creciendo a todos los niveles”.

Bartomeu: “A estas alturas el Barça no habla de jugadores”

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no quiso hablar de “jugadores” que podrían llegar al cuadro culé o un futuro azulgrana que de nuevo se relaciona con Antoine Griezmann, delantero del Atlético pitado este sábado en el Camp Nou, donde el líder dejó muy encarrilado el título de LaLiga.

“Hemos dado un paso importante, ganar al rival que te sigue es un paso importante pero quedan siete partidos y hay que seguir ganando”, indicó en declaraciones a Movistar Plus. El Atleti resistió con uno menos hasta los últimos minutos. “Es un gran equipo, lo ha demostrado una vez más. No es casual que esté segundo apretando para ganar la liga”, dijo tras la victoria en la jornada 31.

“La expulsión de Costa ha condicionado mucho el partido, el juego, y hemos metido dos goles al final. Es la dureza de la competición. Siempre parece más fácil contra 10, pero no es así, siempre es complejo”, añadió, valorando la expulsión de Costa a la media hora.

El cuadro culé le mete 11 puntos al segundo clasificado. “11 puntos es una buena diferencia. Sabes que puedes perder algún partido, pero no más. Hay que intentar hacer el alirón antes de acabar, sé que el Atleti no lo pondrá fácil”, dijo, antes de ser preguntado por la Liga de Campeones que retoman el miércoles contra el Manchester United.

“Aprendimos mucho de Roma, aprendimos todos que no hay rival fácil, que todo es muy complicado y que ahora el equipo con esa experiencia negativa hay que aprovecharla para hacerla positiva”, apuntó. Además, el presidente del Barcelona fue preguntado por un Griezmann que decidió el pasado verano quedarse en el Atleti y que, tras un año complicado en lo deportivo, vuelve a sonar.

“El Barça a estas alturas nunca habla de jugadores y menos de un jugador de otro equipo. Salen muchos nombres. Hay que centrarnos en la competición, en la liga, Champions, en la Copa. El Barça tiene muchos equipos, muchas competiciones a ganar de aquí a mayo y luego habrá tiempo de hablar de cómo vamos a confeccionar al equipo la próxima temporada”, finalizó.

Koke: “Siempre que venimos al Camp Nou nos pasa algo”

El centrocampista español del Atlético de Madrid Jorge Resurrección ‘Koke’ mostró su enfado tras la derrota (2-0) ante el FC Barcelona este sábado en el Camp Nou, en un partido marcado por la expulsión de Diego Costa a la media hora, al tiempo denunció que siempre que juegan en el estadio culé les “pasa algo”.

“Prácticamente es campeón de liga. Ha sido un partido muy raro, estábamos muy bien hasta la expulsión. Todos los detalles iban a favor de ellos. Siempre que venimos aquí, siempre pasa algo. De 11 partidos siete expulsados y no todas son justas”, indicó en declaraciones a los medios de LaLiga.

El cuadro atlético se jugaba sus aspiraciones por el título y, a la media hora, una roja directa complicó la papeleta rojiblanca. Koke no supo decir qué ocurrió con su compañero. “No te puedo decir, luego lo veré en la tele. Siempre nos pasa algo aquí, alguien tendrá que mirarlo. Hay que ver lo que ha pasado. Ya veremos lo que hablamos y quedará en el vestuario, nadie lo tiene que saber.”, afirmó.

“Cuando estás con 10 contra un equipo de mucha posesión, uno de los mejores del mundo. Es normal que cueste mucho, el equipo ha dado la cara con 10 y hemos tenido la oportunidad a balón parado de hacer gol”, añadió, después de aguantar hasta los últimos minutos.

Koke se refirió a lo que queda de temporada, tras quedarse a 11 puntos del líder a falta de siete jornadas. “A día de hoy tenemos que mirar en ganar el sábado y quedar lo más arriba posible”, finalizó.

Luis Suárez: “Hemos dado dos pasos adelante para ganar la Liga”

El jugador del FC Barcelona Luis Suárez se mostró “muy contento” después de derrotar al Atlético de Madrid (2-0) en la jornada 31 de Liga y aseguró que dieron “dos pasos adelante” para conquistar el campeonato doméstico.

“Sabiendo lo difícil que es LaLiga hemos demostrado lo complicado que es ganarla. Hay que darle mucho valor a esto porque hemos dado un gran paso adelante y es una satisfacción para todos. Más que un paso son dos. Hemos dado dos pasos adelante para ganar la Liga”, dijo en Movistar +.

Preguntado si el campeonato ya está en sus manos, el delantero uruguayo quiso ser prudente. “Obviamente que sacamos un margen de 12 puntos que nos da tranquilidad, quedan algunos partidos pero tenemos la Champions por medio y hay dificultad”, añadió.

“Sabíamos cómo se iba a dar el partido ante un equipo muy ordenado como es el Atleti. Son uno de los mejores equipos del mundo y después de la expulsión intentamos buscar más profundidad para darle más ritmo al juego. Eso se notó en el segundo tiempo porque creamos más ocasiones de gol. Creo que nos tenemos que ir contentos por la actitud del equipo en la segunda parte”, manifestó.

Por último, Suárez dijo que “desconoce” los motivos de la expulsión de Diego Costa, pero “por lo que decía el árbitro” es que el jugador colchonero “lo había insultado, pero es el criterio del árbitro”, finalizó el ‘9’ del Barça.