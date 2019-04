El muelle de Alcalá en Guía de Isora acoge un ronqueo del atún

Mañana sábado, a partir de las 11.30 horas, en el muelle de Alcalá, en el municipio de Guía de Isora, tendrá lugar el ronqueo de un atún rojo, de 170 kilos de peso, capturado en aguas canarias. El encargado de desarrollar este arte milenario japonés, que es todo un espectáculo, es el chef Juan Carlos Clemente, asesor gastronómico del Grupo Kanali, que cuenta con dos restaurantes, que son El Ancla (El Médano) y Muelle Viejo, justo encima de donde se desarrollará el despiece del túnido.

El atún y el cerdo: dos animales de los que se aprovecha todo

Al igual que el cerdo, el atún es un animal del que se aprovecha todo, y si uno tiene dudas, basta con asistir al ronqueo, cuyo nombre proviene del sonido que origina el cuchillo en el momento de cortar el espinazo. Los despieces que realizará el chef Juan Carlos Clemente permitirán separar del túnido el morrillo, el solomillo, el moro, el lomo, la cola azul, la cola blanca, el tarantelo, la ventresca y, por último, la parpatana. Cada una de estas piezas es adecuada para diferentes formas de preparación, que van desde el sushi, los escabeches, los guisos o la ventresca cruda cortada en finas láminas. Toda una experiencia que merece la pena presenciar.

La moda del atún, también en El Corte Inglés

El Corte Inglés también ha querido sumarse a la moda de la gastronomía del atún rojo. Tal es así que hoy, a las 12.00 horas, en la pescadería del supermercado de El Corte Inglés de Tres de Mayo tendrá lugar el despiece de un atún. Pero también el restaurante ofrecerá, desde hoy y hasta el 30 de abril diversos platos en los que el atún rojo capturado en aguas canarias será el protagonista. El menú va desde tartar, tataki, ceviche, carpaccio, sashimi y, para los más tradicionales, un atún rojo asustado (poca plancha) con puré de coliflor.

Churros y chocolate, un éxito en Mercado Little Spain

Mercado Little Spain es el proyecto de los chefs José Andrés, y Albert y Ferran Adrià, que abrió hace pocas semanas en Nueva York. Esta aventura, que ocupa 3.200 metros cuadrados, apuesta por reivindicar no solo la alimentación, sino también el saber hacer y la cultura española en su conjunto. Este multiespacio está integrado en el complejo de Hudson Yards, el mayor desarrollo inmobiliario de Estados Unidos. Cuenta con 15 puestos de comida donde se pueden degustar tapas, pescados frescos, mariscos, carnes a la leña, helados, arroces, frutas, verduras y un largo etcétera. Pero si algo ha tenido éxito son los churros y el chocolate, nos contó Ferran Adrià cuando vino a Tenerife a presentar con CaixaBank el libro Food and beverage para ayudar a emprendedores.

Abikore, entre los mejores de España

Abikore, el japonés de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), ha sido posicionado entre los 50 restaurantes más notables de la geografía española por la revista Gentleman. Al frente del restaurante están el chef propietario Carlos Villar y el japoperuano Tadashi Tagami. En el listado, elaborado por Federico Oldenburg e Ignacio Checa hacen un recorrido por restaurantes clásicos hasta nuevos que vienen pisando fuerte, como es el Abikore.

Las muletillas en la sala

Las muletillas, que la Real Academia Española define en una de sus acepciones como voces o frases que se repiten mucho por hábito, están teniendo cada vez más recorrido entre el personal que atiende la sala de los restaurantes, incluso aquellos que son de cierto nivel. Una de las frases más repetidas es la de chicos o chicas, para recibir a los comensales o al preguntarles por los platos que van a degustar. Da igual la edad que tengan: desde personas mayores hasta adolescentes. Una falta grave de atención al cliente que desluce cualquier experiencia gastronómica.