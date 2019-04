Malpaís: el primer festival de ‘stoner’ y rock psicodélico y experimental de Tenerife

El Festival Malpaís, primero de stoner y rock psicodélico y experimental de Tenerife nace mañana viernes en la sala Aguere Espacio Cultural de La Laguna con la presencia de tres singulares proyectos del panorama del rock alternativo hecho en Canarias, Conjunto Podenco, Trituradora y Causus.

El stoner rock es un subgénero con gran influencia del rock psicodélico de fines de los sesenta y principios de los setenta y que usa habitualmente tempos lentos y un sonido grave y pesado. En la actualidad el stoner está en alza y goza de creciente presencia en festivales y prensa especializada.

Conjunto Podenco

Desde su madriguera en Las Palmas de Gran Canaria surge este trío auto-denominado Podenco que está formado por tres buenos amigos: José A. López, Ángel Clavijo y José A. Fajardo. Conjunto Podenco va fabricando coplas con cariño de madre y constancia de artesano. Influencias pop y un claro interés por el post-punk hacen que su directo te sumerja en una burbuja instrumental. Los ritmos los pone Pepe, las notas graves Ángel, las seis cuerdas Fajardo y todos aúllan cuando les viene en gana. Al caminar se divaga, y al divagar una sutil melodía dibuja sobre el terreno los puntos que unir, las sendas que seguir. No hay mapas ni llave, somos nosotros quienes dotamos a las canciones de un significado libre. Del sentido para el que el Conjunto Podenco compuso cada una de ellas.

Trituradora

Dúo de rock underground con base en La Esperanza, Tenerife. Fusiona géneros arriesgando hasta el último compás. No es por valentía, es por necesidad. Huyen de convencionalismos, de esquemas y de normas. Proscritos del rock que aman las letras y los números, las esdrújulas, los acentos y los signos de exclamación. Además de no tener vergüenza, porque sus componentes ya tienen una edad, tampoco tienen prejuicios y no es raro encontrar ritmos latinos, doom metal, funk, western y folclore en unas composiciones cargadas de sutiles consignas ideológicas, giros del lenguaje y humor, porque sin humor esto sería imposible.

Causus

Este novísimo proyecto local se estrena en este festival con la aspiración de convertirse en referente del género. Desde los barrizales más oscuros del stoner de raíz, este conjunto promete contundencia y visceralidad en un repertorio de rock directo y sin concesiones. Entre sus miembros reconoceremos a músicos que han formado parte de proyectos tan renombrados como Frank Wild Year o Las Ratas

Luis Suárez

Igualmente destacable es la autoría del cartel festival, una pieza original del prestigioso ilustrador Luis Suárez, partícipe de proyectos como ‘Hiroku: defensores de GAIA’ en OEK producciones, largometraje nominado a los premios Goya.