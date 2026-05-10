Belice y Última Llave inyectan de ‘indie pop’ el ‘ConCierto Paliqueo’

Coincidiendo con el mes de Canarias, el Espacio La Granja de la capital tinerfeña continúa profundizando en la industria musical de las Islas con una nueva edición de ConCierto Paliqueo. Este show en directo, en el que una selección de músicos actúa y comparte su experiencia personal con el público, estará hoy domingo (19.00 horas) protagonizado por las bandas Belice y Última Llave.
Con el silencio como tema central del mes, las dos agrupaciones se subirán al escenario santacrucero que gestiona el Gobierno de Canarias, en una velada que compaginará el sonido indie pop de los grupos invitados y las reflexiones de un entramado musical en el que prima la renovación.
A las órdenes del maestro de ceremonias Rubén Rodríguez y acompañados por la música de 101 Brass Band, Belice y Última Llave compartirán sus canciones, pero también muchas de sus confidencias. Asimismo, siguiendo la dinámica de estos encuentros, el público, sentado tanto en las gradas del escenario como en el patio de butacas, tendrá la oportunidad de lanzar sus preguntas a través de sus dispositivos móviles para que los artistas respondan sobre la marcha.
Los grancanarios Belice se han ganado a los oyentes por su estilo fresco y envolvente, en el que destacan las guitarras potentes, la fuerza de la batería y la omnipresencia de los sintetizadores. También de Gran Canaria y encabezado por la cantante Beatriz Pérez, Última Llave es un proyecto que se caracteriza por un repertorio de pop vibrante y actual en el que hay cabida para las pinceladas de pop español clásico.