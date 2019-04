Joaquín Nieto: “Los robots ya han llegado, pero no los mecánicos, sino los algoritmos”

El director para España de la OIT estuvo en Tenerife para participar en una Conferencia Nacional Tripartita en materia de empleo y allí dio algunas claves sobre el “nuevo” mercado laboral y cómo podemos afrontarlo. En una entrevista con DIARIO DE AVISOS destacó que Canarias debe ver estos cambios como “una posibilidad”, que el aumento del SMI es justo para la recuperación social, y que los robots, en forma de algoritmos, “ya han llegado, para quedarse”.

-¿Cuáles son los grandes retos laborales que tiene Canarias, España y el mundo?

“Pues mire, muchos. El mundo está en transformación. Estamos viviendo un cambio de época determinado por el cambio tecnológico, la inteligencia artificial, la digitalización… que, además, entran en todos los sectores de la economía. Podría mencionarle, por ejemplo, la transición energética que implica el abandono de los sectores tradicionales de energía, como el carbón, el gas o el petroleo y su sustitución por energías renovables. Los movimientos migratorios en un mundo desigual. Hay países con invierno demográfico y otros con pujanza demográfica. Las migraciones se van a doblar en los próximos años. Estamos en un mundo donde las mujeres han irrumpido con fuerza diciendo que no quieren seguir viviendo en inferioridad y que tienen los mismos derecho a trabajar. Estos elementos están revolucionando el mundo y condicionando el presente y el futuro del mercado de trabajo. Este es el desafío al que nos enfrentamos y se puede ver como una oportunidad o con incertidumbre por los cambios a los que nos enfrentamos”.

-¿Qué cambios?

“Sectores enteros van a desaparecer. Profesiones enteras van a desaparecer y se van a crear otras nuevas. Y la cuestión está en empujar bien las que se van a crear y generar nuevos empleos que sustituyan a los que van a desaparecer. Es decir, de lo que se trata es de gobernar la transición de manera que nadie se quede en la cuneta. Mire, el mundo del futuro puede ser mejor que el actual, o no, pero solo depende de cómo lo afrontemos. Y ahí estará vigilante la OIT, para que en este marco se adopten medidas orientadas por la justicia social y a través del diálogo social. Es nuestro cometido desde hace más de 100 años: justicia social y trabajo decente”.

-¿Cuáles son esos sectores que van a desaparecer?

“Por ejemplo, los sectores energéticos tradicionales, que van a ser sustituidos por otros, pero esto es una buena noticia para todo el mundo, porque significa que vamos a hacer frente al cambio climático, Y es, además, una muy buena noticia para Canarias. Las Islas tienen una dependencia energética absoluta. El 98% de la energía en Canarias depende del exterior. Si se va a un sistema energético diferente, más autosuficiente, de generación de energías renovables, llegaremos a un sistema de generación de recursos propios y, por lo tanto, se va a un sistema en el que se generará más empleo en las Islas. Se pueden crear entre 8.000 y 10.000 nuevos empleos cualificados en relación con esta transformación energética”.

-Sí, pero habla casi de una utopía, porque Canarias sigue anclada en sectores de baja cualificación, como el turismo.

“Tiene razón, pero la configuración de la actividad económica en Canarias debería estar más diversificada. Fíjese, solo la transición energética en España supondrá una inversión de no menos de 240.000 millones de euros de aquí a 2030. Canarias puede y debe optar, al menos, al 5% de esa inversión. Es interés de toda España, además, que así sea para reducir la factura energética. Le insisto, para Canarias las transformaciones que estamos viviendo son prometedoras; ahora, depende de la capacidad que tenga la sociedad canaria para aprovechar estas oportunidades y minimizar los riesgos que pudiera haber”.

-¿Tenemos un trabajo decente?

“No, en absoluto. Hay grandes déficits de trabajo decente en el mundo, en España y en Canarias. Hay algunos que son clamorosos, como que hay 150 millones de niños trabajando. 25 millones de personas que todavía trabajan en condiciones de esclavitud. El 60% de los trabajadores que hay en el mundo no tienen contrato laboral. Más de dos millones de trabajadores mueren en accidentes laborales. Es decir, sí, hay déficit clamoroso. En Canarias, por ejemplo, hay pobreza laboral, es decir, personas que aunque están trabajando no ingresan lo suficiente como para salir de la pobreza. Hay discriminación de las mujeres, más contratos temporales, etcétera. Todo esto se tiene que corregir, y para ello se tiene que aplicar el diálogo social, porque es la mejor solución para todo”.

-¿Está funcionando el diálogo social? Porque la subida del SMI se acordó fuera de ese marco.

“Bueno, la subida del SMI es una decisión legal que tomó el Gobierno. Si me pregunta si fue lo correcto, bueno, creo que se echó en falta la consulta con los agentes implicados, pero estamos satisfechos con esta medida porque en España lo que falta es la recuperación social y todos los esfuerzos que se hagan en esta dirección serán bien recibidos, porque sacarán a las personas de la pobreza”.

-Los empresarios dicen que se destruirá empleo.

“Hemos escuchado con mucha atención todas las reservas sobre este asunto, pero aun así, desde la OIT hemos llegado a la conclusión de que los efectos positivos sobre la economía y el empleo serán muy evidentes, y los adversos no están claramente demostrados”.

-¿Llegarán los robots? ¿Serán los que nos quiten los empleos?

“Ya han llegado y forman parte de nuestra vida, pero no los mecánicos, que sustituyen tareas mecánicas, esos ya están aquí, me refiero a los algoritmos. Fíjese en el sector financiero. Los robots ya están aquí y los veremos en tareas creativas. Los bestsellers más leídos y las series de televisión de más éxito las escribirán los algoritmos. No hablo de buena literatura ni del buen cine, pero sí del más comercial”.