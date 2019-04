La construcción, un potencial nicho de empleo que no interesa a los jóvenes palmeros

Pese al paro estructural y la demanda de personal especializado para el sector de la construcción, a los jóvenes palmeros no les interesa, en connivencia con un hecho que se extiende por toda Canarias y por otras regiones de España, integrarse en este mercado laboral. Es lo que afirmó ayer Óscar Izquierdo, presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de la provincia tinerfeña, en la presentación del balance del trabajo que en materia de formación ha desarrollado la Fundación Laboral de la Construcción en los últimos seis años. El desinterés de los jóvenes por integrarse en este sector, viene a propiciar la falta de relevo generacional, y ello aún cuando es un segmento económico en el que entre febrero de 2015 y febrero de 2018 se dieron de alta como afiliados a la Seguridad Social un total de 9.000 personas.

En el caso de La Palma, la falta de interés por la incorporación al mundo de la construcción por parte de los jóvenes, está relacionado con la fuga de capital humano joven que el territorio padece de forma crónica, en un territorio envejecido del que, asegura Izquierdo, la población de hecho no superaría las 65.000 personas. Izquierdo, satisfecho ayer tras la firma del convenio de colaboración que en materia de formación suscribió con el alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, el último después de un proceso que arrancó dos años atrás con el primero de los acuerdos que suscribió el alcalde de San Andrés y Sauces, Francisco Paz, explicó que “desde aquí lanzo un llamamiento a los jóvenes para que se formen y se incorporen a este sector, y lo hagan desde la concepción clara de que sin formación ya no puedes trabajar en esto, se necesita personal muy especializado y es y un espacio del mercado laboral muy digno”.

Los empresarios reclaman mano de obra competente, pero al mismo tiempo reconocen, por boca del presidente de la federación que los agrupa, que “si en La Palma no hay obra no es porque no quieran los empresarios, sino por la lentitud y a veces la incompetencia de algunas administraciones” entre las que señaló con nitidez al Cabildo. Considera Izquierdo que “en los próximos cuatro años va a ser el sector de la construcción el que va a tirar de la economía en Canarias”. En el caso de La Palma, frente a la escasez de mano de obra especializada, se da el caso de que “las empresas se ven con serias dificultades para ejecutar, en tiempo y forma, las obra por falta de mano de obre con formación especializadas, por falta de profesionales”.

Leyes sin voluntad

La federación de Empresarios de la Construcción, denunció en su comparecencia en La Palma, en el Palacio de Salazar, que La Ley de las Islas Verdes no tendrá sentido sino va acompañada de una voluntad política que, en el caso concreto de La Palma, “demuestra miedo” a un “cambio valiente” de su modelo productivo, del que aseguró el titular de la patronal de la construcción que “está agotado”. En síntesis, no se trata del número de leyes, de las que “tenemos inflación en Canarias”, sino de “falta de valentía y firmeza política a la hora de aplicarlas”.