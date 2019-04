La última de O’Leary: invita a copas a un vuelo de Ryanair por ganar una apuesta

Sorprendidos quedaron los pasajeros del vuelo de Ryanair que cubría la ruta Liverpool-Dublín cuando el consejero delegado de la compañía, Michael O’Leary, decidió invitarlos a todos cogió después de que uno de sus caballos, Tiger Roll, hubiera ganado el Gran National, una de los eventos hípicos más importantes del Reino Unido.

ON THIS FLIGHT WE’RE DRINKING!!!!!!

Gigginstown owner Michael O’Leary getting the beers in after Tiger Roll’s National win ✈️🍻🐯

🎬 @BetfairBarrypic.twitter.com/Jg1prNz9zh

— GetYourTipsOut (@GetYourTipsOut) 6 de abril de 2019