Los bomberos logran extinguir por completo el terrible incendio de Notre Dame

El Servicio de Bomberos de París ha dado por extinguido el incendio que se inició el lunes por la tarde en la catedral de Notre Dame de París y que ha causado graves daños en este símbolo de la arquitectura gótica francesa con más de 800 años de antigüedad.

“Todo el incendio está apagado”, ha asegurado Gabriel Plus, portavoz de los Bomberos de París, en declaraciones a la prensa. “Ahora llega la fase de los expertos”, ha afirmado, en referencia a las labores de los técnicos para averiguar las causas de este grave incendio que ha provocado, entre otros daños, el derrumbe de la aguja de Notre Dame.

“Durante toda la noche, el dispositivo se ha centrado en vigilar los focos residuales para estar seguros de que el incendio no se reactiva y en vigilar las estructuras del edificio para que no se derrumben”, ha indicado Plus, según informa la cadena de televisión gala BFM.

El portavoz de los bomberos de la capital gala ha señalado que los efectivos han estado luchando durante horas contra las llamas en un incendio que se extendió rápidamente en los primeros momentos por “una zona de 1.000 metros cuadrados de extensión”. “La prioridad era proteger las torres norte y sur, así como las obras de arte”, ha señalado. Dos policías y un bombero han resultado heridos leves en las labores de extinción de este grave incendio en Notre Dame.

El incendio “habría sido accidental”

Por su parte, el fiscal de París, Rémy Heitz, ha asegurado que, hasta el momento, no hay “nada” que lleve a pensar que el incendio en Notre Dame haya sido provocado. “Nada apunta en el sentido de un acto voluntario. En este momento, se da prioridad a la pista accidental”, ha afirmado Heitz, en una comparecencia ante la prensa en la capital gala.

El fiscal de París ha dicho que todavía se está tomando declaración a los testigos del incendio. En el momento en el que se originaron las llamas en la catedral estaban unos quince obreros trabajando. “Se van a utilizar todos los medios para conocer la verdad”, ha explicado Heitz, antes de señalar que hay “más de 50 investigadores” de la Policía Judicial trabajando en el caso.

Por último, ha contado que se recibió una primera alerta sobre el incendio a las 18.20 horas y un segundo aviso a las 18.43 horas. Entre los dos avisos se procedió a la evacuación de las personas que estaban en el templo.

Reconstrucción

El Gobierno de Francia ha convocado este martes por la mañana una reunión liderada por el primer ministro, Edouard Philippe, en el palacio de Matignon para preparar un “plan de reconstrucción” con los ministros de Cultura y de Cuentas Públicas, Franck Riester y Gérald Darmanin, y con el secretario de Estado de Interior, Laurent Nuñez.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, que se encuentra de viaje oficial en una isla de los territorios de ultramar galos, ha avanzado que adelanta su regreso a París por el grave incendio que ha sufrido Notre Dame.

Tras el incendio en la catedral, La República En Marcha, el partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha informado de que suspende “hasta nueva orden” la campaña política para las elecciones al Parlamento Europeo de mayo. Nicolas Bay, dirigente del partido ultraderechista Reagrupación Nacional, ha avanzado que su partido cancela durante 24 horas la campaña.

Por su parte, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha anunciado que organizará una “conferencia internacional de donantes para recaudar fondos para la reconstrucción de la catedral, un símbolo de la arquitectura gótica francesa y europea, y ha avanzado que desbloqueará 50 millones de euros para estos trabajos.

El teniente coronel José Vaz de Matos, miembro de la Dirección General de Patrimonio de Francia, ha asegurado que la nave central de Notre Dame está muy dañada. “El corazón de la nave ha sufrido enormemente”, ha indicado. “Ayer por la tarde, un buen número de colecciones inestimables se salvaron. En el interior continúan obras de gran formato, algunas de las cuales han sufrido los efectos del incendio pero podrán ser restauradas”, ha comentado este experto.

El responsable de Patrimonio ha destacado que se han salvado los dos campanarios de la catedral y las gradas. “La calcinación generalizada ha hecho que una gran parte del andamiaje se haya quemado. Analizaremos las decisiones a tomar en el periodo de tiempo más breve posible”, ha señalado.

