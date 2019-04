Los empresarios, preocupados por el retraso en el inicio de las obras de la Avenida Marítima

“Esa reunión fue aplazada y la fecha propuesta ha sido el próximo 29 de abril”, explican los empresarios en un comunicado. “Entendemos los motivos del aplazamiento pero consideramos inaceptable que no se haya propuesto una fecha más próxima dada la urgencia que requiere esta obra. Sobre todo si tenemos en cuenta que hasta que no se celebre esta reunión no se comenzará a trabajar en la Avenida Marítima”. Recuerdan que “llevamos tres semanas de retrasos de unas actuaciones que deberían haber comenzado en este mes de abril y que hasta bien entrado mayo no se iniciarán”. Agregan en el mismo comunicado que “desde la Asociación de Empresarios estamos muy preocupados ya que si el inicio se sigue demorando, y teniendo en cuenta los plazos previstos de ejecución, en plena Bajada de la Virgen tendremos una Avenida Marítima llena de escombros”.

“Por tanto – apuntan – no estamos dispuestos a soportar retrasos en la ejecución de la obra. Desde la Asociación lucharemos por el cumplimiento de los plazos previstos”. Esta situación se suma a la crisis que ya vive el sector comercial en la zona de La Alameda, donde las obras han provocado, como les ha venido contando este periódico, protestas y dado lugar a una reunión celebrada en el Cabildo a la que han asistido vecinos y comerciantes afectados, además del director de la obra y el consejero de Desarrollo Económico, Jordi Pérez Camacho.