Luis Morera ideó para Santa Cruz de La Palma “uno de los paseos más hermosos del mundo”

Con el comienzo en breve de las obras de remodelación de la avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma, queda definitivamente atrás el proyecto que ideó para este paseo del frente del litoral el artista Luis Morera. Una propuesta que presentó al público en una exposición y que, desde luego, no se parecerá en nada al que se va a materializar, que está regido por otros criterios estéticos.

Luis Morera lamenta que su propuesta no haya calado y ni siquiera fuera contemplada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma como una posibilidad para el diseño de este espacio frente a la playa de la capital. Critica que no se hubiera realizado una consulta ciudadana y advirtió que “el Ayuntamiento le da la espalda al pueblo y va a empezar una obra que no se sabe ni siquiera qué van a hacer. La sensación que tengo es que va a ser una avenida como otra cualquiera”.

Por contra, el cantante de Taburiente asegura que su propuesta era crear “uno de los paseos más hermosos del mundo”. Una avenida en la que conjugaba elementos tan emblemáticos como los balcones, con un trabajo con azulejos que “iban a contar la identidad de Santa Cruz de La Palma”, así como la presencia de marquesinas. Si bien, lamenta que “la ceguera, la envida, la mediocridad política llega a los extremos” y reconoce que prefiere ni siquiera saber lo que van a hacer con la remodelación de la avenida.

Luis Morera señala que cuando realizó la exposición pública de este proyecto, “la gente decía que era una maravilla, pero intuitivamente sabía que no se iba a hacer, porque el pueblo está cansado y no cree en la política”.