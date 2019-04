Luisa Castro: “Voy al Parlamento, pero que nadie piense que dejo Güímar”

“Finalmente voy al Parlamento de Canarias, si salgo elegida, pero que nadie piense que dejo o abandono Güímar, porque mi gran ilusión es seguir siendo su alcaldesa y si soy diputada, defender al municipio con más fuerza si cabe”, declaró Carmen Luisa Castro, el día después de confirmarse oficialmente por su partido, que va de número 2 en la lista regional del Partido Popular al Parlamento de Canarias, en lugar de ir al Cabildo de Tenerife, inicialmente su gran objetivo.

Luisa Castro explica el cambio en base a una decisión del presidente del PP canario, Asier Antona, quien el lunes le comunicó que contaba con ella para la nueva lista regional, descartando así la posibilidad, ya apalabrada con anterioridad con el candidato Lope Afonso, que fuera de número 4 al Cabildo de Tenerife, la institución a la que su comité local de Güímar había decidido debería haber ido.

Tras la llamada de Asier Antona, Luisa Castro aceptó el martes por la tarde la propuesta, porque según ella “me lo ha pedido mi presidente y creo que puedo hacer un buen trabajo por los intereses de Canarias, así como por Güímar, como los iba a de defender desde el Cabildo de Tenerife si entraba como consejera”, señaló ayer.

Lo cierto es que la lista regional, esa que se creó con la nueva Ley Electoral de Canarias aprobada en esta legislatura, ha sido y está siendo un quebradero de cabeza para más de un partido, porque aunque no se termine de entender, algunos de los aspirantes a presidente de Gobierno de Canariar -como Asier Antona, por ejemplo- no van en esas listas y se resguardan en las cirscrupciones insulares donde tienen más posibilidades de obtener el acta de diputado, indispensable para aspirar a ser presidente del Gobierno.

Así, los primeros espadas del PP a nivel regional van por La Palma, Tenerife o Gran Canaria, mientras que en la lista autonómica, que reparte nueve escaños, han colocado a dos de sus alcaldes con más gancho en las Islas, Poli Suárez en Moya -sacó 10 de 13 concejales y además es senador- y Carmen Luisa Castro, en Güímar.

Luisa Castro se prepara así para hacer doble campaña en su municipio, en donde aspira a conversar la Alcaldía -se quedó a 27 votos de lograr la mayoría absoluta en 2015- y en todo el archipiélago, afirmando que “el ser diputada regional y alcaldesa igual es más compatible que consejera del Cabildo y alcaldesa”, afirmó con ganas de autoconvencerse del paso dado.

Incluso ya piensa como diputada regional: “Hay que convertir a Canarias en la perla de Europa, todos los inversores que he conocido no se explican cómo no estamos mejor económicamente, con la situación geográfica tan estratégica que estamos”, comenta, mientras recuerda que defenderá en el Parlamento “los proyectos necesarios para rehabilitar los barrancos de Güímar”.