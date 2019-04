Michelle Alonso: “Quiero retirarme de la élite, pero todo depende de cómo salgan las cosas en Tokio 2020”

Con 25 años, Michelle Alonso, premio Taburiente de DIARIO DE AVISOS, que fue reconocida esta semana por la Asociación Española de la Prensa Deportiva como la mejor nadadora del país en 2018, empieza a darse cuenta de que de la natación no podrá vivir siempre. Es más, en su horizonte aparecen los Juegos de Tokio, en 2020, como un punto de inflexión. Tras ellos, la sirenita tinerfeña quiere dejar de competir al más alto nivel, hacer un paréntesis y dedicarse a eso que la natación de alto nivel le ha impedido hasta ahora. La Michelle Alonso más personal se muestra en esta entrevista realizada durante una visita a DIARIO DE AVISOS, acompañada por su entrenador, José Luis Guadalupe.

-El Mundial de 2019 debía celebrarse a finales de julio en Malasia, pero un problema diplomático obligó al Comité Paralímpico Internacional a buscar otra sede. Todo apunta a que se disputará durante la primera quincena de septiembre en Europa. ¿Cómo lleva la preparación para esta importante cita?

“Ahora mismo estoy parada. Tras la última competición regresé a casa con un virus estomacal y sigo mala de la barriga”.

-Le escuché decir que después de los Juegos de Tokio 2020 se retira. ¿Cómo es eso?

“En esas declaraciones no sé si me expliqué bien, pero a lo que me refería era a que me iba a retirar de la élite, pero todo depende de cómo salgan las cosas en el 2020. Depende de que consiga una medalla y de que me quiten mi prueba favorita, que son los 100 braza. Este es mi trabajo y recibo una beca del Comité Paralímpico Español. Se está comentando que nos van a quitar algunas pruebas y temo que sean los 100 braza. También quiero relajarme un poco y disfrutar de unas vacaciones. Llevo tiempo en que solo tengo quince días o una semana de vacaciones y a veces ni eso, porque siempre hay algo en medio”.

-¿Está cansada de la rutina? ¿Le cuesta seguirla?

“Cuesta, y más me cuesta cuando me la cambian. Me gustaría que no fuera siempre ir de la piscina a casa y de casa a la piscina. Me gustaría un día dormirme a las once o a las doce, o si me apetece salir, hacerlo sin problema. Sé que esto es mi vida y mi trabajo, pero me gustaría relajarme un fisco y no tener tanto agobio de horarios y tener que ser tan estricta en la alimentación. Quiero comerme una hamburguesa o una pizza como Dios manda. Y estar así un mes o dos meses, ya se verá”.

-¿Lleva una alimentación muy estricta?

“Bueno, como pasta, carne, pescado, verduras. Solo un día me como un croisant de pollo y con eso ya me salgo de la dieta. Ese día es una fiesta. Además tengo que tomarme mucha suplementación por la mañana, por la tarde y por la noche”.

-Es decir, que más allá de Tokio 2020 no se plantea nada.

“Tengo que ver lo que aguanta mi cuerpo. Me he notado que desde 2012 hasta ahora, que es el tiempo que llevo nadando en la élite, me lesiono más a menudo o me pongo mala muy rápido. Además, tendré otras rivales que son cinco o seis años más jóvenes”.

-¿Qué le gustaría hacer cuando acabe la natación?

“Solo pienso en el presente y de cara al futuro me gustaría seguir nadando y ser entrenadora, siempre que el club Midayu Tenerife me acepte. Me gustaría seguir vinculada al deporte”.

-La parte positiva de su trabajo es que conocerá a mucha gente de multitud de países.

“Amistades tengo algunas, pero no muchas porque no hablo inglés. Mi traductora es Judit. Lo que más me gusta de los viajes, aparte de conocer la piscina, es conocer algo de la ciudad en la que compito y hacer algunas compras. Me gusta mucho Tokio. Cada vez que vamos aprovecho para comprar y comer platos que me encantan. No tenemos mucho tiempo para hacer estas cosas, a menos que nos quedemos un día más después de la competición”.

-Pero tiene a Judit Rolo, a quien está muy unida.

“Judit y yo somos casi como hermanas. Cuidamos la una de la otra. Si no coincidimos en el entrenamiento, por la noche nos hacemos una videollamada y nos contamos como nos ha ido el día. Los sábados por la tarde es el día que tenemos para salir y se nos une Yolanda, que está con nosotros en el equipo desde hace dos años. Nuestra escapada es ir al Meridiano y poco más. Nos gusta caminar un montón”.

-¿No le gustan otros deportes?

“No veo nada de deporte, ni fútbol ni baloncesto. Ni natación tampoco. Solo leo manga y veo series manga por el Youtube. Mi madre dice que empecé muy pequeña con esta afición. Me puso a ver la tele y estaban dando una serie anime. Yo estaba cantando la música de la serie y desde entonces me aficioné. Soy una friki. También me encanta Harry Potter”.

-¿También continúa dibujando?

“Sí, pero no me pongo a dibujar con calma desde hace años debido al ajetreo que tengo con los entrenamientos y con las competiciones. Cuando me apetece, se me va la inspiración. En los viajes tampoco me apetece. Solo me apetece dormir. En los aviones me paso todo el tiempo durmiendo”.

LA GALA NACIONAL RECONOCE A MICHELLE COMO MEJOR NADADORA

El último gran logro de Michelle Alonso sucedió la pasada semana, cuando la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) reconoció a la tinerfeña en su gala anual como mejor nadadora de 2018. La componente del Midayu Tenerife recogió su galardón en La Nucia (Alicante) después de haber disputado el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, en el que, nuevamente, fue una de las grandes atracciones. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, la citó como uno de los ejemplos de superación. “Me reconoció y dijo mi nombre cuando nos sacamos la foto. Nos dio las felicidades y nos dijo que somos un ejemplo de superación. No entendí la mayoría de cosas que dijo en el discurso, pero me sorprendió cuando dijo mi nombre. Tampoco conocí a la mayoría de deportistas y ellos tampoco a mí, pero fue una experiencia bonita”, aseguró Alonso.