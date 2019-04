Muere en Urgencias tras esperar dos horas sin ser atendida

Una mujer de 74 años de edad murió en el día de ayer en Torrecárdenas (Almería) después de haber esperado dos horas y media en el hospital la localidad a ser atendida. Dolores Alonso Román, no fue llamada ni atendida, según ha desvelado su familia al diario La Voz de Almería, aunque “sí pasó el triaje”, que lleva a cabo personal de enfermería teniendo un nivel prioritario para que fuera recibida por un médico.

En un primer momento, sus familiares pensaron que Dolores se encontraba dormida en la camilla en la que fue instalada al llegar al centro hospitalario, a donde tuvo que acudir debido a sufrir problemas respiratorios. Llegó procedente de la residencia en la que se encontraba ingresada, acompañado por personal médico que la dejaron en el Hospital de Torrecárdenas sin mayor incidencia.

La Delegación provincial de Salud reconoció que ningún médico llegó a atender a la mujer, cuyo estado de salud, como reconoció su hija, no parecía preocupante: “No lo estaba porque mi madre había tenido episodios similares en el pasado. Desde noviembre estaba malucha, había sufrido bajadas de azúcar, tenía problemas de movilidad, lo que le obligaba a ir en silla de ruedas, y al parecer tenía un fallo renal por el que no metabolizaba bien los medicamentos. Pero después del triaje, ella ha estado dos horas y media sin que nadie la haya visto ni llamado en la sala de espera, no en observación, y donde seguía cuando he llegado yo después de trabajar, pasadas las dos de la tarde”.

Ahora su familia