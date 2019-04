Oltra: “Tenemos que ser más contundentes en las dos áreas y también a balón parado”

Nuevo desafío para el CD Tenerife este próximo sábado, 19.30 horas, con la visita al Rayo Majadahonda. José Luis Oltra, entrenador del representativo, compareció en la habitual rueda de prensa previa al choque del fin de semana. El valenciano confirmó la baja de Montañés, que no será de la partida ante el cuadro madrileño. “Montañés esta mejor pero por precaución no viajará. Esta semana no llega y esperemos que esté para la que viene. Hay que valorar que llevaba dos semanas sin encontrarse bien, con fiebre, pero quería hacer un esfuerzo”.

El CD Tenerife tiene una nueva oportunidad de romper su sequía ganadora lejos de la Isla. Tras la derrota del pasado viernes ante el Sporting y el triunfo del Extremadura se han recortado las distancias con el descenso a cuatro, por lo que urge ganar para no meterse en más problemas en lo que resta de competición. El Rayo Majadahonda no lo pondrá fácil porque es un equipo aguerrido que no da un balón por perdido en su vetusto feudo.

“Vamos con la idea de conseguir los tres puntos, pero el Rayo Majadahonda es un buen equipo e Iriondo es un entrenador atrevido. Su propuesta es muy buena, de juego combinativo y de muchas alternativas. Ellos tienen muchos recursos ofensivos y movilidad. Ataca bien en transición y en velocidad. Es un equipo imprevisible, maneja cualquier situación, pero si lo contrarrestamos podemos buscarles las cosquillas”, aseguró Oltra.

El entrenador blanquiazul señaló que una de las posibilidades es repetir con defensa de tres y dos carrileros largos como ya hizo en el Carlos Belmonte frente al Albacete. “Es una opción jugar con defensa de tres centrales, a ver qué planteamos. No hay una fórmula clara, no hay que ser estricto con tu idea y sí flexible. Me ha ido mejor cuando mantengo un esquema, pero nos va bien cambiar”.

Está claro que el principal mal del CD Tenerife radica en su falta de gol, tanto de local como visitante. Oltra señaló que hay que ser más sólidos en la suerte suprema. “Necesitamos más solidez para sacar rendimiento a los pocos goles que metemos. Pero si jugamos a no encajar a lo mejor perdemos cosas que nos hacen competir bien. Así estamos más cerca de ganar partidos. Tenemos que ser más contundentes en las dos áreas y también a balón parado. Hay más opciones si mantienes la portería a cero, es una obviedad”.

De poco sirve ya el gol ilegal que supuso los tres puntos para el Sporting ante el CD Tenerife por manos de Djurdjevic . Oltra prefiere pasar página y no perder el tiempo en las actuaciones arbitrales. “No me escudo en los árbitros. Podríamos tener algún punto más pero la mano de Djurdjevic fue una circunstancia del juego. Nadie se dio cuenta en el campo. Me centro en lo que puedo manejar, no perdimos por el árbitro”.

Nombres propios

Una de las bajas de los habituales titulares es la del serbio Uros Racic, que no podrá jugar al estar sancionado por acumulación de tarjetas. Hace unas semanas el mediocentro cedido por el Valencia también causó baja ante Osasuna al estar concentrado con la selección sub-21 de su país. “Racic nos da mucha presencia, despliegue. Nos da muchísimas cosas, aunque debe mejorar la toma de decisiones técnicas. Es una baja importante, pero no lo tuvimos contra Osasuna y la suplimos bien, recordó el entrenador del CD Tenerife.

Otro de los nombres que salió a la palestra es el del Alberto que podría volver al once inicial sustituyendo a Racic. Oltra no escatimó elogios para el futbolista de La Oliva. “”Juegue o no juegue, mi confianza en Alberto es grande. Me parece un gran futbolista. Me gusta más de central, pero en el medio centro es buenísimo. Tiene presencia, presión y robo. No voy a decir cómo vamos a jugar”.

Borja Lasso tampoco tiene clara su presencia en el once, como ya sucedió en el Albacete. El entrenador valenciano aseguró que su presencia dependerá de lo que busque para cada partido. “Lasso no jugó en Albacete porque cambié el modelo, no porque no lo vea bien. A veces se estresa y le digo que disfrute más y juegue como sabe. Que juegue o no dependerá de lo que yo busque para el partido”.

Habrá que estar muy atentos a las evoluciones del goleador del Rayo Majadahonda Ruibal que ocupa un puesto destacado en la lista de artilleros con once tantos. Oltra también valoró la temporada del futbolista catalán cedido por el Betis. “Aitor Ruibal es un futbolista especial, importante para su equipo. Es rápido, fuerte, inteligente y define bien. Pero tiene otros futbolistas de nivel, me preocupa más su propuesta global. Estaremos alerta”.