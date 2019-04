Perestelo: “CC en La Palma utilizó el Fdcan como un arma en contra de la gestión del presidente del Cabildo”

– ¿Termina su etapa en la vida política de forma definitiva?

“No. Tras este mandato dejaré de tener una representación institucional, pero del compromiso con la ciudadanía no se puede dimitir nunca. Estoy seguro de que voy a estar en muchos ámbitos de la vida social, preocupado por los asuntos de la gente, aportando la experiencia de muchos años en la administración pública. Como cualquier persona a la que le llega su jubilación y le gusta lo que hace, pueden surgir incertidumbres, pero yo tengo clara mi vocación de servicio público y me veo participando en movimientos sociales, desde organizaciones no gubernamentales que trabajan en materia social y en algo que me ha ilusionado mucho en los dos últimos años, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, donde quiero participar como militante de base y que constituye uno de los retos y proyectos más interesantes que ha tenido esta Isla, cambiar la cultura energética de la Isla”.

– ¿Usted está decepcionado con Fernando Clavijo o con CC?

“A mi no me ha decepcionado CC. Hay un grupo de personas dentro de CC que tienen responsabilidades orgánicas que pueden haber tomado decisiones equivocadas. Puede que yo también me haya equivocado y que no solo se haya actuado por el capricho de alguien. Soy consciente de que un grupo de personas me ha echado de las instituciones. Eso ha sido decisivo para que yo tomara la decisión de no querer presentarme a estas elecciones y para entender que se acercaba la jubilación de cargos institucionales”.

– Eso que usted define como capricho ¿esconde una purga por sus críticas a algunas decisiones de su partido? ¿Le han castigado por apoyar al PSOE más de lo que esperaban?

“Creo en la lealtad institucional como elemento fundamental del compromiso que asumimos con la ciudadanía en los periodos electorales. Entiendo que la confrontación política es legítima, pero una vez que los ciudadanos hablan en las urnas, la obligación de los políticos es trabajar lealmente para dar respuesta a los ciudadanos, y no perder el tiempo en confrontaciones estériles. En el año 2011 se distorsionó la política en La Palma, cuando el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo no con un objetivo en muchos casos de construcción y de trabajo, sino con la voluntad de expulsar a CC de las instituciones. Yo era consciente de esa realidad cuando en 2015 asumimos un acuerdo con el PSOE en el Cabildo. Entendí que era una oportunidad para demostrar a la ciudadanía de La Palma que estamos trabajando por defender los intereses y no buscando protagonismo personal y político. Fue el momento de demostrar que CC era un socio leal y un buen compañero de trabajo sin tener la presidencia de la institución.

– Se refiere a la controversia, a la batalla del Fdcan…

“Esa situación distorsionó los objetivos. Lejos de aprovechar la oportunidad para poner en valor el Fdcan en La Palma, y lejos de poner en valor ese gran éxito de Fernando Clavijo asumiendo incluso pérdidas por defender un proyecto que asumían las islas menores, la dirección de CC en La Palma utilizó el Fdcan como un arma en contra de la gestión del presidente del Cabildo”.

– ¿Entonces atribuye ese enfrentamiento que casi termina en los tribunales a una posición de CC en La Palma?

“Es difícil entender que un gobierno regional que aprueba el mejor plan que se ha hecho en la historia de Canarias después del año 82, a partir de la aprobación del Estatuto de Autonomía, el plan más justo y equilibrado… pues lejos de defender los valores de ese plan, lo han utilizado como elemento de confrontación, condicionando la política del Cabildo en estos cuatro años. Esa política de confrontación, que nos ha envuelto en una dinámica de enfrentamiento entre Cabildo, ayuntamientos y Gobierno y nos ha metido en una espiral sin perspectiva y en un falso debate que no necesitaba la sociedad palmera. Espero que a partir de junio esta experiencia sirva para aprender lo que no se debe hacer nunca en política, enfrentando a las instituciones de forma estéril e inútil”.

– ¿La renovación casi completa de CC a la hora de confeccionar la lista al Cabildo le parece justa?

“No sé lo que puede pensar la secretaria general de CC en La Palma, ni los motivos que la llevaron a plantear que fueran unas determinadas personas y otras dejarán de estar. Pero es importante recordar que nuestro sistema democrático se basa en el funcionamiento democrático de los partidos políticos y en base a unas normas. Si los partidos políticos no son democráticos el sistema se resquebraja, tiene aluminosis. Nos pasamos largas horas debatiendo sobre estrategias, tanto es así que la ponencia de Estrategia y Estatuto es la que más horas de trabajo lleva. Aprobamos reglamentos de funcionamiento de los comités locales pero me pregunto para qué si luego no se cumplen. Lamento que a la hora de la verdad la gente sea pasiva y no exija que se cumplan los estatutos y los reglamentos. Eso nos lleva a que nunca sabremos porque se tomaron determinadas decisiones”.

– Tras esta larga trayectoria ¿de qué se siente más orgulloso y de qué está arrepentido?

“Que la gente te encuentre por la calle y te diga que tuvo un problema y que lo atendiste es la mayor satisfacción que he experimentado. Hay obras importantes, políticas importantes, pero para mí la parte más significativa ha sido estar cerca de los ciudadanos y en estos últimos años lo más importante, porque ha cambiado incluso mi forma de ver la política en la Isla, es tener la suerte de haberme encontrado con la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, algo que me ha cambiado y que está llevando a la Isla por un camino de esperanza. No puedo olvidar la política de aguas porque para mí ha sido fundamental el entendimiento con los titulares de aprovechamiento, con comunidades, con usuarios y con instituciones para conseguir una política hidráulica importante, aunque faltan cosas por hacer”.

– ¿Y en el capítulo de los arrepentimientos? A usted se le ha recriminado la falta de perspectiva para lograr el desarrollo turístico.

“Seguro que me he equivocado muchas veces , pero si nos equivocamos como consecuencia de algo en lo que creemos firmemente no puedo arrepentirme. Sufrí mucho con la aplicación de la Ley de las Islas Verdes en La Palma y con el modelo de desarrollo turístico de La Palma. Aprobamos un Plan Territorial de la Actividad Turística del que me siento cada día más orgulloso y siento que fue contestado por determinados colectivos que nunca se lo leyeron”.

– ¿Entonces sigue creyendo que no frenaba el desarrollo turístico de La Palma?

“El freno del desarrollo turístico de La Palma, o lo que muchos llaman el freno, no es consecuencia de las leyes. Se criticaba la falta de eficacia de ese plan, pero después de que se aprobara se ha cambiado 10 veces la normativa. El problema o la suerte del modelo territorial de La Palma no está ni en las leyes ni el los planes, sino en el sistema de distribución de la propiedad en La Palma. Nuestro modelo de distribución del territorio hace que los desarrollos estén limitados. Cuando se planteaba un proyecto turístico en Lanzarote, un empresario compraba a un propietario para hacer tres hoteles, pero en La Palma tienes que llegar a acuerdos con 40 propietarios, cada uno fundamental, cada uno con una filosofía, un cariño y una concepción de la protección del territorio, y muy ligados al sector primario. Y muchos no querían ni quieren ceder su espacio”.