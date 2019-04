Pierde 1.100 euros por negarse a viajar a un hotel de Tenerife por un supuesto brote de gastroenteritis

Rachel Appleby reservó sus deseadas vacaciones en Tenerife con el operador turístico alemán TUI. Unas 1.000 libras -poco más de 1.100 euros- que valdrían la pena para esta británica con anhelo de descanso y disfrute en la Isla.

Sin embargo, su sorpresa llegó cuando dos días antes de coger el vuelo que la llevaría a Canarias, descubrió varios mensajes en TripAdvisor que alertaban de un supuesto brote de gastroenteritis en el hotel de Los Gigantes en el que iba a hospedarse. De hecho, afirmaban que el edificio había tenido que cerrar durante meses para resolver el problema.

Inmediatamente, la afectada contactó con el turoperador para solicitar un reembolso o un cambio de hotel por su negativa a alojarse allí. Según ha contado a This is Money, TUI le respondió que no podían hacer nada, e incluso, que “debería haber revisado antes TripAdvisor”, dejando a la británica boquiabierta.

Ante el malestar mostrado por Rachel, un portavoz del operador turístico en Reino Unido ha explicado que “estaremos en contacto directo con ella de manera urgente para resolver el asunto”. “Nos gustaría asegurarles a nuestros clientes que realizamos auditorías de salud y seguridad con regularidad, incluida la higiene, en todos los hoteles que presentamos”.