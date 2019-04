Polémico vídeo de un padre golpeando a los acosadores de su hijo

El vídeo de un hombre golpeando a dos menores que, supuestamente, habían acosado a su hijo, se ha hecho viral en las últimas horas. Sucedió en la localidad australiana de Lismore, y en el mismo se puede ver como el adulto se acerca a dos niños de 12 años que, según algunos testigos, habían acosado e insultado previamente a su hijo.

El hombre se dirige a ellos, cogiendo del cuello al primero, dándole un golpe y quitándole un patín eléctrico de las manos. Al ver lo sucedido, el segundo menor trata de defenderse, pero el adulto lo lanza por una rampa de monopatines.

La polícia de Lismore está recopilando información para saber qué sucedió realmente, mientras la opinión pública del país se divide entre los que censuran al padre y los que consideran que, sin ser correcto lo que hizo, llega a ser comprensible.

Lismore: A father could be in trouble with police for losing his temper at a group of 12-year-old boys who had bullied his son at a Lismore skate park last Sunday. Video shows the man appearing to grab one boy by the neck and shoving another down a ramp. #Lismore #7NEWS pic.twitter.com/c6FPFWAx3S

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 4 de abril de 2019