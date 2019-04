Ramón Trujillo: “Hay un Santa Cruz que vive en el tercer mundo; el reto es acabar con eso”

Junto a Ciudadanos, fue la única formación que logró entrar por primera vez en el Ayuntamiento de Santa Cruz en 2015. Lo hizo con un único concejal, Ramón Trujillo (Santa Cruz, 1966), el mismo que ahora repite como candidato a la Alcaldía capitalina, pero no únicamente como líder de Izquierda Unida, que lo sigue siendo, sino como cabeza de lista de la confluencia de IU, Podemos y Equo, o lo que es lo mismo de Unidas Podemos (UP). Reconoce que en estos cuatro años, viendo más de cerca a los partidos de siempre, concretamente a CC, se ha visto sorprendido por “su nula capacidad de gestión”. También reconoce que su puesto como edil le ha permitido conocer más de cerca a una Santa Cruz que, lamenta, “está en el tercer mundo” y por la que, defiende, quiere ser alcalde. “Ese es el primer reto, que no haya una mitad que se cruza a diario con la otra que sí llega a fin de mes”.

-Encabeza usted la confluencia de tres partidos bajo el nombre de Unidas Podemos (UP), ¿cómo se gestó y por qué?

“Nace porque tenemos la certeza de que esa confluencia va a tener representación en la izquierda de Santa Cruz y va a contribuir a que sea posible un cambio de gobierno para que haya uno de las izquierdas”.

-Que Sí se puede vaya por su cuenta en la capital, fuera de esta confluencia, ¿merma sus posibilidades?

“En absoluto. Tanto Sí se puede como UP vamos a superar, cada una de las dos organizaciones, los dos concejales. Eso supone que la ley electoral no nos perjudica y que cada concejal nos cuesta lo mismo que al resto de los partidos, por lo que no nos va a costar voto por el hecho de que vayamos en fórmulas distintas”.

-¿Qué valoración hace del trabajo de IU en estos cuatro años en la capital?

“Positiva. Hemos canalizado muchas preocupaciones que nos han transmitido los colectivos ciudadanos y creo que hemos ejercido una presión política que ha contribuido a que se incremente el gasto social en Santa Cruz”.

-¿Y cómo valora al equipo de gobierno (CC-PP)?

“Reconozco que me ha sorprendido, al analizarlos más de cerca, la poca capacidad gestora que tienen, de lo que, por otra parte, presumen. La realidad es que mientras hablan de que dinamizan el empleo, en la realidad lo que ha ocurrido es que en Santa Cruz, el crecimiento de las afiliaciones a la seguridad social es inferior al crecimiento medio de Canarias; mientras presumen de cuidar nuestra identidad, hemos visto como se pierde patrimonio en Puerta Canseco y como han pleiteado contra el Cabildo para que no se interponga en la demolición de más patrimonio, terrible. Hemos visto como han tardado años en rehabilitar la Casa Siliuto, aproximadamente lo mismo que les llevará el Viera y Clavijo, y otros plazos bíblicos como el Templo Masónico, el Palacio de Carta, etcétera. A todo esto se suma el exceso de propaganda y los faroles que se pegan como el de la playa en Cabo Llanos, que lo sacaron en 2015 y lo volverán a sacar dentro de 4, 8 o 12 años”.

-¿Incluye dentro de esa propaganda de la que habla a los terrenos de la Refinería?

“Hay demasiadas cosas pendientes, desde la descontaminación de los terrenos hasta ver incluso qué pasa con las cesiones. Creo que el diseño urbanístico hay que debatirlo en el futuro. Han intentado darlo atado y bien atado cuando estamos hablando de un futuro con unos cuantos mandatos por delante. A día de hoy eso tiene mucho de venta de humo”.

-Algo que deberá recoger el futuro Plan General…

“Esa es otra, el fracaso del Plan General, pero también el de El Toscal, el fracaso de la gestión del territorio. Aunque creo que con el nuevo Plan General se abre una oportunidad para repartir la vivienda social por todo el municipio, para evitar generar guetos”.

-¿A qué se refiere?

“Es fundamental que el planeamiento urbano sirva para mezclar gente con distintos niveles adquisitivos, con distintas experiencias socioculturales, para que luego no veamos en los institutos, en los colegios, que los resultados dependen del estatus socioeconómico de los padres”.

-Y desde esa perspectiva, ¿cuál es el proyecto de ciudad de Unidas Podemos?

“Si yo fuera alcalde de Santa Cruz en el próximo mandato, el municipio tendría la mayor inversión social de su historia y lo tendría por una razón muy simple, porque un proyecto de ciudad es un proyecto de ciudadanía. Hay que poner los recursos del Ayuntamiento para materializar los iguales derechos que se supone que tenemos. No podemos olvidar que en Santa Cruz hay 7.000 hogares que ingresan menos de 500 euros al mes, que uno de cada dos jóvenes no pueden independizarse por no tener acceso a la vivienda o que hay más de 6.000 demandantes de vivienda protegida. A esto se suma una cantidad importante de trabajadores que recurren a las ayudas sociales porque los sueldos no dan para vivir. Tenemos un Santa Cruz que vive en el tercer mundo, que se cruza todos los días con el del primer mundo, el que llega a fin de mes. Esas dos realidades, con una ciudadanía cumplida en un caso y frustrada en el otro, son el primer reto. Frente a eso, el proyecto de ciudad de CC es una lista de obras”.

-¿Y en qué medidas se concreta ese proyecto?

“El compromiso es al menos adquirir o promover 100 viviendas para el alquiler social al año; impulsar durante en el mandato cinco escuelas infantiles de 0 a 3 años; duplicar el número de personas que reciben atención domiciliaria, pasar de 1.200 a 2.400; incrementar de manera urgente las ayudas sociales y hacerlo en 4 millones de euros; así como priorizar la asignación de personal al IMAS por encima de cualquier otra consideración. Además proponemos, y la ley lo permite, implantar una renta social que abarque en un mandato a 1.500 personas y suponga 537 euros al mes. Todo eso cuesta 27,5 millones al año”.

-¿Y de dónde sale el dinero?

“El presupuesto de Santa Cruz creció en 67 millones de euros en estos cuatro últimos años. Lo que planteamos es dedicar la mitad de ese crecimiento a crear las bases reales para que se puedan materializar los derechos de la gente. Al acabar el mandato, la idea es que la estructura del presupuesto tenga un gasto social que fuera al menos el 50% del total. Eso se puede hacer y sin entrar a rascar en algunos despilfarros que se puedan cortar y otros márgenes de juego”.

-¿Qué tiene que decir a quienes califican estas medidas de asistencialismo?

“Lo que proponemos tiene que ver con una concepción distinta de la calidad de vida y no con asistencialismo. Cuando hablamos de ayudas y renta social, hablamos de que no podemos dejar tiradas a personas que están absolutamente desesperadas y angustiadas con sus vidas. Mientras no seamos capaces de garantizar un medio de vida digno a nuestros vecinos a través del trabajo habrá que hacer que sus vidas se desarrollen con cierta dignidad. Decir que se genera una dependencia o se induce a lo que algunos llamaban vagancia social es pensar con la mentalidad con la que se hizo en su día la ley de vagos y maleantes. Sin contar que si incrementamos servicios como el de la atención a domicilio o creamos más escuelas infantiles, se crea trabajo, que si ponemos dinero en el bolsillo de la gente, aumentará el consumo y eso a su vez tirará del empleo”.

-A la hora de materializar esas propuestas, ¿cuál es la política de pactos de UP? ¿Cuáles son sus líneas rojas?

“Nuestras líneas rojas serían CC y Vox. No vamos a pactar ni con el populismo victimista que ha empobrecido esta tierra ni con populismo liberticida que nos quiere llevar a la época de Manolo Escobar, eso esta muy claro. Los pactos por tanto se plantean preferiblemente en el espacio de la izquierda y tienen que basarse en el programa. Si en determinada coyuntura hay que ensancharlos o pactar con alguien una abstención para poder llevar a cabo ese programa y sacar del gobierno a los cuatro de siempre, habrá que valorarlo. Nosotros siempre consultaremos a las bases nuestros pactos, y, desde luego, no me las imagino votando que no a un gobierno que ponga fin al caciquismo de Coalición Canaria, a un gobierno de izquierdas”.

-¿Le preocupa que el PSOE se sienta tentado de repetir su apoyo a CC?

“Claro. Entre otras cosas porque en La Laguna salvaron a CC cuando había mayoría de concejales de izquierdas. Es imperdonable lo que ha pasado ahí y me preocupa porque históricamente han gobernado por ellos. Por eso creo que la ciudadanía progresista de Santa Cruz no debe llevarse a engaño con este tipo de cuestiones porque al final el giro a una política comprometida con los derechos de la gente va a depender del peso que tengamos nosotros”.

-¿Manejan desde UP encuestas con posibles resultados?

“Nosotros no tenemos encuestas propias. Lo que está claro es que estamos en un escenario muy volátil con un nivel de indecisión muy alto. La percepción en la calle y de la gente con la que hablo es que la coalición es un acierto y mucha gente nos dice que va a votarla. De cualquier manera sí que me preocupa una cosa en Santa Cruz y es que, tradicionalmente, los barrios que más se podrían beneficiar de nuestras políticas, esa Santa Cruz que vive en el tercer mundo, es la que menos vota o menos participa. Las zonas más castigadas por la desigualdad son las que menos votan y si lo ciudadanos que están en desventaja no se movilizan para votar, la capacidad para poner la política de su lado va a ser menor”.

-¿Y qué le dicen esos barrios? ¿Hay ganas de cambio?

“Hay mucha gente cansada de CC y ellos lo perciben. De hecho, CC va a basar su campaña en la imagen del alcalde, de José Manuel Bermúdez, no en la de CC, que saben que es una marca desgastada. Así que CC vende un equipo que no funciona usando la imagen de su alcalde. Aunque también hay que tener cuidado porque puede darse un cambio a peor si hablamos de Ciudadanos y Vox. El cambio tiene que ir en el sentido de políticas que rechacen la austeridad”.

-¿Cuál sería su primera medida como alcalde?

“Reunirme con el personal técnico para decidir de manera inmediata qué cantidad de personal se puede destinar a los servicios sociales e incrementar las ayudas sociales en cuatro millones de manera inmediata”.