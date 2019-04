Ryanair niega el embarque a un hombre “por ser un refugiado”

Una verdadera pesadilla tuvo que vivir Iyad El-Baghdadi, destacado miembro de la Primavera Árabe cuando se dispuso a embarcar en un vuelo desde Berlín con destino Dublín con la compañía Ryanair. Nacido en los Enmiratos Árabes, pese a poseer un pasaporte noruego en regla, se encontró con la desagradable sorpresa de que le era impedido el embarque por “ser refugiado” algo para lo que la persona encargada de la compañía “no entró en razones” cuando El-Baghdadi quiso explicar su situación.

“Le hemos ofrecido una compensación, fue un problema de la persona encargada del embarque”, ha señalado la compañía, pero lo cierto es que la indignación de Iyad El-Baghdadi no ha hecho más que crecer después de que tuiteara la historia para sus 122.000 seguidores. Desde 2015, justo cuando recibió asilo político, este hombre es ciudadano noruego de pleno derecho, por lo que ha reconocido no entender la reacción de Ryanair.

“Estoy pensando en todos los refugiados que NO tienen 122 mil seguidores en Twitter y no reciben las disculpas que he recibido yo”, señaló en un mensaje, recordando que los refugiados de fuera de la UE pueden ingresar a Irlanda para estancias cortas de hasta 90 días si tienen documentos de viaje emitidos por un estado miembro europeo, como era su caso.

I'm at the airport in Berlin and I'm being denied boarding by @Ryanair because I'm a refugee. I'm heading to Dublin. The Irish government website says I can travel but @Ryanair says I can't. If you love me, make some noise. https://t.co/ZGPKN37W7p

— İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) 10 de abril de 2019