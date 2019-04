Sal y pimienta: convocado el concurso de quesos Agrocanarias

Los quesos canarios se han convertido en un producto que cada día obtiene más reconocimientos en el exterior pero también en las islas donde se consume el 80% de la producción. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha convocado el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2019 con la finalidad de promocionar el producto y mejorar su comercialización. A la convocatoria se podrán presentar los quesos elaborados con leche cruda o pasteurizada, de cabra, vaca, oveja o sus mezclas y con diferentes grados de maduración: tiernos, semicurados, curados, viejos y añejos. Las solicitudes para participar y la documentación requerida se deberán presentar hasta las 23:59 horas del 30 de abril. El concurso empezó en el año 2002.

INSCRIPCIÓN CONCURSOS DE GASTROCANARIAS

El plazo de inscripción, abierto el pasado día 3 de abril, para los campeonatos de Gastrocanarias 2019 permanecerá abierto hasta el 22 de abril a las 14 horas. El salón gastronómico se celebrará los días 21 al 23 de mayo en el Recinto Ferial de Tenerife. Los concursos convocados son el 15º Campeonato Regional Absoluto de Cocineros de Canarias Gran Premio Cabildo de Tenerife; Corte de Jamón Gran Premio Montesano; Jóvenes Cocineros Gran Premio Binter; Bocadillos de Autor Gran Premio Ingapan Canarias y Mejor Labor en Pastelería Gran Premio Harinalia.

LOS PEQUEÑOS COCINEROS TAMBIÉN QUIEREN DIVERTIRSE

La IV Edición del Concurso de Pequeños Cocineros Sabores del Norte Junior ya tiene fecha. Se celebrará el 26 de abril, a partir de las 17.00 horas, en la explanada del muelle de Puerto de la Cruz, dentro de los actos de GastromusicTenerife 2019. Las inscripciones estarán abiertas hasta mañana sábado 20 de abril. Los pequeños deberán preparar una receta de un plato principal que contenga batata, mojos y millo y añadir el tipo de carne que dictamine el jurado. Paralelamente se celebrará el Concurso Regional a la Mejor Hamburguesa de Canarias e interesantes catas de vino y cervezas artesanales.

LAS CERVEZAS DE TACOA, EN EL SALÓN GOURMET DE MADRID

El 33 Salón Gourmet, que se celebró en Madrid, fue un escaparate para las cervezas artesanales que se elaboran en nuestro país. La barra de birra, un blog especializado en esta bebida, destacó concretamente la American IPA de Tacoa, que se elabora en El Sauzal como la mejor del certamen. Esta cerveza bien fresca, es “la más aromática que catamos. Ofrece recuerdos florales, cítricos y a melocotón. En boca también es sedosa y agradable. Tiene el amargor bien equilibrado y Y camuflados los 6,9% de alcohol”.

LA GUINDILLA:_LAS CARNES MADURADAS

Las carnes maduradas están de moda y parece que no hay restaurante que se precie que no ponga a la vista de cliente uno de esos frigoríficos dry-ager donde se aprecian los diferentes cortes, procedentes de ganaderías de distintas partes del mundo. Y no cabe la menor duda de la exquisitez de este plato y de la calidad de estas carnes, que se marcan primero en la cocina, y luego terminan de hacerse, al gusto de cada uno, en la propia mesa. Eso sí, habría que evitar que el comensal termine ahumado, buscando como un loco una ventana o pagando la tintorería.