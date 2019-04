Tenerife celebra el Día Internacional de la Danza con alumnos de toda la Isla

El Cabildo de Tenerife celebra el Día Internacional de la Danza (lunes 29 de abril) este fin de semana con varias actividades que fueron presentadas ayer por el jefe de Proyectos Artísticos de Auditorio de Tenerife, Enrique Camacho; el coordinador del Laboratorio de Artes Vivas Tenerife LAV, Javier Cuevas, y la profesora de danza del Teatro Victoria Patricia Monroy.

Las celebraciones comenzaron ayer con el espectáculo Should the may be, del Centro Coreográfico de La Gomera, en la Sala Principal del Teatro Leal de La Laguna. Hoy tendrá lugar, de 10.00 a 19.00 horas, en la Sala de Cámara del Teatro Leal, una actividad titulada Experiencia de sentimiento a través del cuerpo físico y mental para vivencias y magnificar nuestra presencia: aplicación de los Elementos Fundadores Básicos del Movimiento en contextos artísticos, socioeducativos y sanitarios. El encuentro, ya con todas las plazas ocupadas, está dirigido a profesores de Primaria y Secundaria, de danza y artes del movimiento, psicólogos, coreógrafos, artistas vinculados a la danza, a las artes del movimiento y al cuerpo, y a toda persona interesada en tratar el cuerpo en aspectos psicosomáticos y sanitarios.

Mañana, el hall del Auditorio de Tenerife recibirá una gran fiesta de la danza con la participación de 34 escuelas y academias de la Isla, que harán una exhibición de estilos tan dispares como el flamenco, clásico, hip-hop o contemporáneo. Además de la exhibición, el Auditorio de Tenerife completa la jornada con unos encuentros formativos, que tendrán lugar de 16.30 a 17.30 horas.