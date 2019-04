Víctor, el niño sin recursos que estudia bajo una farola porque no tiene luz en casa

Pese a que, en muchas ocasiones, las redes sociales son utilizadas para fines no demasiado positivos, el caso de Víctor Martín Angulo nos reconcilia con ellas. Víctor es un niño peruano que, al no poder su madre pagar la luz eléctrica en su casa, cada noche bajaba a la calle, a hacer su tarea diaria del colegio bajo la luz de una farola. Esa imagen se volvió viral, tanto que Víctor y su madre vuelven ahora a sonreír.

Víctor Martín Angulo Córdoba, 12 años, vive en Moche, Perú. Desde hace algunos años no hay luz eléctrica en su casa porq la familia no ha podido costear un medidor eléctrico. ¿Dónde el mundo tiene la mirada? !#Cuba, qué grande eres por no permitir que esto ocurra aquí! pic.twitter.com/bHwQnAHzHL

— @maurotorres (@Mauro_Patria) 3 de abril de 2019