Amid Achi: “Que se salve el Tenerife. Luego criticaremos y si hay que dar un palo a alguien, pues se dará”

Amid Achi es uno de los accionistas de referencia del CD Tenerife, además de ser uno de los hombres que siempre han apoyado incondicionalmente a Miguel Concepción. El empresario mostró ayer a DIARIO DE AVISOS su enorme preocupación por la grave situación deportiva que atraviesa la entidad. Considera que es el momento de apoyar al equipo y no hacer leña del árbol caído, pero sí que entiende que al final de curso habrá analizar los errores que han provocado la actual delicada situación. A su juicio, los jugadores deben ser unos de los señalados.

-¿Cuál es el nivel de preocupación que siente por la situación deportiva que atraviesa el Tenerife?

“Pues llevo dos noches sin dormir. La situación es muy preocupante. Rezo a ver si el domingo ganamos y mantenemos la esperanza, porque en caso de que no ganemos, lo tenemos muy mal. La clave es ganar el domingo y luego el partido clave es el Lugo-Tenerife”.

-¿El relevo de José Luis Oltra en el banquillo era lo que necesitaba el equipo?

“Estamos en un momento tan jodido que solo es hora de pensar en la manera de resolver esta situación. Además, necesitamos un poco de suerte, porque este fin de semana vimos cómo los árbitros se equivocaron y todos los fallos perjudicaron al Tenerife. Tanto en el partido del Tenerife como en los otros campos que también nos afectaban. Yo creo que es mejor que acabe la temporada y que se salve el Tenerife. Luego criticaremos y si hay que dar un palo a alguien, pues se dará. No es el momento de desestabilizar a los jugadores y entrenadores. Lo que está hecho, está hecho, y lo que pasó, pasó. Vamos a pensar en el Tenerife”.

-El presidente del Cabildo ha dicho que al final de temporada hay que hacer cambios en la entidad. ¿A qué cree que se refiere?

“No sé el cambio que tenemos que hacer. Yo creo que algo habrá que hacer, pero ahora es momento de salvar al Tenerife”.

-Usted que lo conoce bien y que mantiene una estrecha relación con él, ¿cómo está Miguel Concepción ante esta situación?

“Mañana [hoy para el lector] hablaré con él, ya que no he tenido un momento antes, pero él siempre tiene fuerza para soportar estas situaciones y para buscar una solución. Pero la solución no depende de él ahora. Depende de los jugadores y del entrenador”.

-¿Qué pasaría si el Tenerife desciende a Segunda División B?

“Mejor no pensar en eso ahora. Vamos el domingo a arropar al equipo y a animarlo para intentar ganar al Oviedo”.

-¿Va siendo hora de que los jugadores den ese paso adelante que llevan toda la temporada diciendo que van a dar?

“Es lo menos que pueden hacer, pero algunos no lo están dando hacia adelante. Lo dan a un lado o para atrás. No todos, por supuesto, pero algunos sí. Hace falta jugadores que sientan al Tenerife. Ojalá hagan muchos lo que hace Suso”.

-¿En el Martínez Valero detectó actitudes apáticas, jugadores que daban ese paso a un costado que dice?

“Sinceramente, vi gente fría. Pero es el pasado y vamos a pensar en el domingo, no criticarles y a ver si no dan más pasos al costado”.

-¿Cuántos puntos necesitará el Tenerife para salvarse?

“Hace falta llegar a los 50 puntos, es decir, dos victorias y un empate. Esto es lo adecuado”.