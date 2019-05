Así será ‘Instinto’, el thriller más ‘subidito de tono’ de Mario Casas

Mario Casas encarna a un ejecutivo frío y obsesivo en el thriller erótico ‘Instinto’, la nueva serie de Bambú Producciones, que estará disponible a partir de este viernes 10 de mayo en Movistar+. El actor gallego entra en una espiral sadomasoquista de sexo y perdición que, pese a tener escenas muy explícitas, para el intérprete no deberían ser impedimento para que la ficción pudiera verse, incluso, en abierto. “Ahora estamos mucho más acostumbrados a series y tramas con fuerte carga sexual”, comenta.

El actor pone ejemplo de otras ficciones con escenas sexuales muy explícitas que se emitieron en cadenas generalistas. “Fíjate en ‘Spartacus’, que se emitió en Cuatro o ‘Juego de tronos’ se ha visto en Antena 3 y La Sexta”, detalla el actor, recordando que un thriller erótico no es solo “lo que puede verse” en la pantalla, sino también “el tono” que tiene que llevar la ficción. “La serie todo el rato es piel, con planos de manos, de labios, de miradas. Todos los personajes [de ‘Instinto’] están cargados de sensualidad”, remarca en una entrevista a Europa Press.

Sobre las escenas de sexo, Casas reconoce que, “al principio”, era todo “bastante raro”. “Hubo varios momentos difíciles con algunas escenas de sexo”, comenta el intérprete durante la presentación de la serie en Madrid. ‘Instinto’ tiene uno de sus principales puntos fuertes en sus atrevidas escenas sexuales, debido a que su protagonista, Marco Mur, es aficionado a asistir a un club privado de sexo, que recuerda mucho al que iba Tom Cruise en la mítica ‘Eyes Wide Shut’ de Stanley Kubrick. Allí es donde este hombre que “ha bloqueado” totalmente sus emociones y sentimientos encuentra en el sexo “su válvula de escape”.

“CADA NUEVO PROYECTO TIENE QUE TENER RIESGO”

“El club era una planta enorme, la recrearon completamente, desde el pasillo hasta los salones y las habitaciones. Rodamos durante dos semanas, entre 10 y 12 horas diarias”, explica Casas. “No fue difícil solo para mí, sino también les costó a todos los actores que estuvieron ahí trabajando, bailarines, figuración. Hicieron un trabajo maravilloso, había que exponerse mucho. Solo puedo darles las gracias a ellos, que hicieron posible que existiese el club”, declara.

El intérprete regresa a la televisión después de muchos alejado de las series ya que considera que cada nuevo proyecto en el que participa “tiene que tener un riesgo”. “Busco desafíos interpretativos, que tengan elementos que me llamen la atención”, desvela.

‘Instinto’ es el último título de Movistar+ en su decidida y gran apuesta por el contenido de producción propia. No obstante, pese al cambio de percepción por parte del público en cuanto al incremento de la calidad de las series españolas, Casas no considera que se haya cambiado tanto. “Al final no hay muchas diferencias a cuando rodé ‘El barco’, hace ya ocho años. La manera de grabar es la misma, los equipos técnicos igual”, explica el actor, que solo cree que el cambio ha sido a nivel tecnológico.

“LA CASA DE PAPEL SE EMITIÓ EN ABIERTO Y SEMANALMENTE”

“Mira el ejemplo de ‘La casa de papel’, que se emitió originalmente en Antena 3 y ahora es un triunfo internacional por Netflix”, comenta el actor, haciendo referencia que, aunque la ficción haya sido un fenómeno mundial por la plataforma en streaming, se concibió para emitirse en abierto y semanalmente.

Sobre una posible segunda temporada de ‘Instinto’, Mario Casas se muestra cauto. “No sé si habrá más episodios. Es verdad que cuando entré en el proyecto, le comenté a la gente de Bambú que veía que tenía que ser una serie corta”, revela el actor, que cree que sería “una buena oportunidad” cerrar correctamente la serie, “en una segunda” tanda de episodios.