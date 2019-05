Asier Antona: “Mejorar la calidad de vida de los canarios es el único pacto que quiero alcanzar”

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Canarias, Asier Antona, no quiere ni oir hablar de pactos y pese a todo tiene claro que los canarios, en la cita con las urnas el 26 de mayo, tendrán que decidir entre el victimismo de CC; un gobierno de izquierdas en el que el PSOE incorporaría a Podemos o la opción responsable del PP. En una campaña que quiere dibujar optimista aún con la reciente debacle electoral de su partido el 28 de abril, Antona aboga por el contraste de ideas con una única obsesión: dar a conocer a los votantes las soluciones del PP para Canarias.

– ¿Le quitan el sueño las encuestas?

“Lo único que me quita el sueño es saber que muchos ciudadanos canarios lo están pasando mal. Me quita el sueño saber que muchas personas están esperando por un puesto de trabajo, o que están en la desesperación de una lista de espera sanitaria, que quieren una vivienda… Este partido ha ganado y ha perdido, hemos ganado con mayorías absolutas, hemos tenido un fracaso electoral como el del 28 de abril y de todo eso nos reconstruimos desde la fortaleza y con respuestas para Canarias”.

– Atendiendo al resultado del 28 de abril y con la expectativa del 26 de mayo ¿hay riesgo de preacuerdos para que el PP no esté en el Gobierno y se reedite la hegemonía de CC?

“Es una falta de respeto que los partidos políticos en este momento puedan hablar de pactos. El único pacto que voy a alcanzar de aquí al 26 de mayo es con los canarios. Nuestro programa electoral es un programa ambicioso. Mejorar la calidad de vida de los canarios es el único pacto que quiero alcanzar con los ciudadanos para presentar una Canarias en positivo. Los acuerdos electorales serán después del 26 de mayo y en función de lo que los ciudadanos hayan dicho con su voto”.

– Presentarse en la lista por La Palma como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias ¿responde al miedo de un mal resultado fuera de la Isla?

“Asumí la candidatura a la presidencia del PP de Canarias, por primera vez en la historia, desde una isla no capitalina. Aquí no hay islas de segunda, sino que todas somos importantes para construir el futuro de esta tierra. Lo hago desde el orgullo porque por primera vez en la historia de Canarias hay un candidato a presidir Canarias desde una isla periférica. Un palmero puede ser presidente del Gobierno de Canarias, lo mismo que puede llegar a serlo un herreño, un gomero o un majorero o un conejero. Pongamos en valor que también las islas periféricas o las menos pobladas tenemos mucho que decir en el futuro y en la construcción de esta gran tierra”.

– Hay diferencias sustanciales en el programa político del PP con respecto al del PSOE o CC.

“Hay tres modelos de Canarias muy diferenciados. El modelo del victimismo de los 30 años de CC, que nos ha llevado a un modelo agotado, un modelo de la izquierda del PSOE, de Podemos y de Nueva Canarias, o el modelo del sentido común, de la responsabilidad del Gobierno que es el del PP. Si queremos dejar atrás 30 años de CC esto pasa por una alternativa del PP, salvo que uno quiera reeditar un pacto de izquierdas en Canarias con Podemos y Nueva Canarias. El PP quiere liderar la Canarias del optimismo y de las posibilidades de futuro. En Andalucía nadie daba un duro por el PP y hoy lidera la Junta de Andalucía”.

– Hacen falta fórmulas distintas para mejorar por ejemplo la sanidad y la educación.

“En el Servicio Canario de Salud tenemos profesionales y recursos de primera división; el problema es la desastrosa gestión y no porque lo diga el PP. El Gobierno de Canarias encargó una auditoría a un grupo de expertos y el resultado nos ha dado la razón: somos la Comunidad Autónoma con los peores datos de listas de espera, no solo para intervenciones quirúrgica, sino para pruebas diagnósticas y para especialistas. Se puede cambiar esta situación con el plan de choche de las listas de espera que presentamos desde el PP. Tenemos que transparentar los datos, Canarias sigue haciendo opacas esas listas, no podemos seguir maquillando los datos. Los ciudadanos canarios no saben que los criterios de incorporar a los pacientes de lista de espera en el Hospital de la Candelaria no tienen nada que ver con los que se utilizan en el Hospital Universitario. Los canarios no tenemos la libertad de elección de centro; hay un sistema muy rígido que hay que flexibilizar. Y en Educación hay que buscar la excelencia, bilingüe porque vivimos en un territorio en el que un 4% del sector económico es el turismo y sin embargo no tenemos jóvenes formados. Tenemos los peores datos en abandono escolar y de formación dual, que no está adaptada al mercado laboral”.

– Sino logran mantener los 12 diputados de 2015 ¿sería un fracaso del discurso nacional del PP previo al 28 de abril o sería un fracaso en clave regional?

“No soy amigo de justificar las derrotas y siempre doy la cara. Lo hice el pasado 28 de abril. Me podrán acusar de muchas cosas pero no de falta de valentía a la hora de asumir problemas y de buscar soluciones. Ni me vengo muy arriba cuando ganamos, ni me vengo muy abajo cuando perdemos. Llevo muchos años en este partido, he llorado y he reído y he tenido momento muy buenos y momentos peores pero siempre avanzando”.

– ¿Ángel Víctor Torres o Fernando Clavijo?

“Ninguno de los dos. Los canarios, siempre los canarios. Respeto a mis adversarios políticos pero yo me quedo con las soluciones que propone el PP”.