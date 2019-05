Carlos Alonso: “El deseo del PSOE es pactar con Podemos; ya se están repartiendo las áreas”

Carlos Alonso, el candidato a la reelección de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, afronta unos comicios en los que todos las formaciones políticas parecen señalarlo a él como el enemigo. No le tiembla el pulso, le gusta estar en el centro de la diana. En los últimos días de campaña, al igual que otros candidatos nacionalistas, grita “que vienen los rojos”, para ahuyentar de las instituciones un posible pacto PSOE-Podemos. En estas elecciones, se expone a un plebiscito, aunque, como bregado nacionalista, siempre parece guardarse un as en la manga.

-Se presenta a la reelección, pero lleva ya unos años gobernando. ¿Qué balance hace de su gestión?

“Tenerife lidera la creación de empleo en Canarias y se ha reducido la tasa de paro al 18,58%, la más baja del Archipiélago. El Cabildo ha demostrado ser agente movilizador y lo hemos conseguido con el esfuerzo conjunto a través de programas como Barrios por el Empleo, Lanzaderas o Haciendo Barrios. Con 2.200 proyectos, hemos podido adjudicar obras desde 2016 por más de 672 millones de euros y una inversión por habitante que supera los 1.200 euros. Hemos favorecido así una inversión equilibrada en toda la isla a través de una planificación a largo plazo con la mayor movilización de fondos públicos realizada en la Isla en las últimas décadas. Diez años y 2.000 millones de euros para que Tenerife sea en 2025 la isla que quieren los tinerfeños”.

-¿Contribuye el Cabildo a la formación de nuestros jóvenes?

“En este tiempo hemos puesto en marcha nuevas iniciativas que han marcado un nuevo rumbo hacia la generación de oportunidades también para los jóvenes, como es el caso de las Becas Cabildo, un programa de ayudas que era prácticamente testimonial y que alcanza ya la altura del Teide con 3.718 becas a través de 20 líneas en diferentes modalidades”.

-El tema de las colas ha sido el centro de la campaña para partidos como el PSOE o el PP. ¿Usted no ha entrado demasiado en el asunto?

“Resulta muy triste ver cómo algunos juegan estos días con ese grave problema que padecen a diario muchas personas y no participaré nunca en la demagogia que solo tiene como finalidad el voto del próximo domingo. Me puse al frente del problema, sin ser el Cabildo la administración competente. No me hace falta para ello ni tirarme en parapente ni sacarme una foto en un puente en periodo electoral. Las soluciones que plantea ahora el PSOE son precisamente las que están en marcha y que hace pocos años el mismo partido que estuvo al frente de carreteras en el propio Cabildo y también en el Gobierno no ejecutó. Hablan del carril Bus-VAO en la TF-5 entre La Orotava y Santa Cruz cuando fuimos nosotros los que propusimos este sistema frente a la oposición de la Consejería de la socialista Ornella Chacón. En el caso del Sur, somos nosotros los que estamos forzando la construcción del tercer carril en la TF-1 desde Granadilla hasta Adeje, y el cierre del anillo insular será una realidad con el empeño del Cabildo”.

-Y en cuanto a la movilidad, ¿es la solución para descongestionar las carreteras?

“Por supuesto, mejorar la movilidad ha sido una constante y una prioridad y si bien se ha hecho un esfuerzo por mejorar las vías en las que el Cabildo tiene las competencias con una inversión de 98 millones en 198 actuaciones, el principal objetivo es el de fomentar el transporte público para que sea más barato y llegue al máximo número de personas en toda la Isla. La incorporación de la tarjeta Ten+ y el bono residente han simplificado el sistema tarifario adaptándose al usuario. Entre las medidas implantadas y en las que se ha venido trabajando se encuentra la creación del Bono Residente Canario (que supone viajes ilimitados por toda la Isla durante un mes por 38 euros), la rebaja de los precios del Abono Joven (que pasa de 35 euros a 30 euros al mes y del abono metropolitano que pasó de 45 a 40 euros al mes o la creación de la tarjeta Ten+ infantil (que supone la gratuidad de los niños hasta los 10 años). Tenerife dispone, en relación al ámbito insular, del transporte interurbano las tarifas más bajas del Estado en media distancia”.

-¿Cómo está viendo la campaña?

“Veo a la gente ilusionada con nuestro proyecto que piensa en los jóvenes y en su formación a través de la estrategia Tenerife 2030, que piensa también en nuestros mayores con propuestas para mejorar su vida, en las personas con discapacidad, en los demandantes de empleo, en el equilibrio territorial para que todas las personas tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan”.

-¿El pacto de gobierno entre CC y PSOE ha funcionado bien?

“Sí y por eso hemos llegado hasta aquí. El primero que le ha puesto una moción de censura al trabajo de los consejeros del PSOE es el propio Pedro Martín, que no ha colocado en su lista a prácticamente ninguno de los actuales consejeros del Cabildo”.

-¿Cómo cree que quedará el mapa político después del domingo?

“Tengo muchas ganas de seguir trabajando por Tenerife, pero lo sabremos después del 26 de mayo. En las pasadas elecciones generales los canarios reforzaron el papel de Ana Oramas en Madrid y despejaron también la incógnita de la extrema derecha con un partido, Vox, que no tuvo resultados en Canarias, algo muy positivo. No creo que esta situación cambie el domingo. Ahora toca conocer qué pasará con la extrema izquierda. Creo que Podemos tendrá buen resultado y el PSOE querrá aliarse a ese partido como está demostrando a nivel nacional. El deseo íntimo del PSOE es pactar con Podemos para meterlos en el Gobierno y ya hasta se están repartiendo las áreas. Hoy por hoy la opción más moderada y centrista capaz de evitar la extrema izquierda es CC”.

-Usted se ha quejado de la falta de recursos por parte del Estado. ¿Ha afectado a la Isla?

“Estos años hemos visto cómo el PP, con mayoría absoluta, pasaba de los derechos de los canarios, y tenemos como ejemplo el tema de las carreteras. Solo cuando nos necesitan para gobernar mejora la situación, y se vio luego con la aprobación del Estatuto de Autonomía o el REF. Con el Partido Socialista el tema no ha mejorado. En 2018 se aprobaron unos presupuestos con partidas importantes para Canarias, pero que el PSOE no transfirió. Se trata de más de 300 millones para carreteras, empleo, ayudas para agua de riego, para la pobreza, incluso con incumplimientos del REF. También nos castigan con la regla de gasto, no pudiendo gastar nuestro dinero en servicios públicos”.