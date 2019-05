CC desvincula un posible apoyo a Sánchez de los pactos en las Islas

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, aseguró ayer que “no hay relación alguna entre lo que pueda suceder en las Cortes con el posible apoyo de las diputadas de CC al PSOE y lo que suceda en Canarias”, en alusión al peso que puedan tener las dos diputadas nacionales conseguidas por la formación nacionalista el pasado 28-A, ante un posible apoyo de CC a la investidura de Pedro Sánchez.

Así lo manifestó ayer en declaraciones a los medios de comunicación al concluir la primera reunión del Comité Permanente Nacional de CC-PNC tras las elecciones del 26 de mayo y a la que asistieron en calidad de invitado Unidos por Gran Canaria.

Barragán anunció que también van a explorar, dada la pluralidad que existe en el Parlamento, la posibilidad de dar estabilidad a la Comunidad Autónoma, para lo cual iniciarán conversaciones para ver si es posible un gobierno estable en Canarias, incluso con la formación más votada este pasado domingo, el Partido Socialista. Sin embargo, el líder nacionalista dijo que “de momento, no nos ha llamado el secretario general del PSOE”, Ángel Víctor Torres.

En el ámbito de Canarias, el análisis que hace Barragán es que el bloque que se autodenominaba de izquierda y que se planteaba como un frente común para ‘echar’ a CC-PNC, no obtuvo el número de escaños suficientes como para hacer esa pretensión realidad, que serían 36 escaños; por lo tanto, insistió en que también iniciarán conversaciones para ver si es posible un gobierno estable en las islas.

Aunque la negociación está en una primera fase, afirmó que está “todo abierto” y añadió que la única negociación que no iniciarán será con Sí Podemos Canarias, porque “también han manifestado públicamente que no hay nada que hablar con CC-PNC desde el punto de vista programático”. “Sería inútil la conversación”, apostilló. En cualquier caso, reiteró que en el ámbito parlamentario, una vez constituida la Cámara y se inicien los trabajos habituales, se podrían llegar a acuerdos en iniciativas legislativas mediante el diálogo y el consenso con esta fuerza política.

“De lo que se trata ahora es de formalizar una alianza estable que dé estabilidad al Gobierno de Canarias”, subrayó Barragán. “En las negociaciones no descartamos a nadie, salvo a Sí Podemos Canarias. El resto de las fuerzas políticas estén en el ámbito del diálogo, el acuerdo y el consenso”, reiteró José Miguel Barragán, que señaló que si el PSOE habla de cambio no cree que esté pensando en CC-PNC. “Si priorizan la estabilidad hablaremos. Pero ellos dijeron durante la campaña que no se elegía al presidente del Gobierno, sino que se elegía a los diputados y diputadas, y estos son los que tendrán que elegir al presidente del Gobierno”.

Sobre los posibles contactos con Cs y ASG, Barragán aseveró que en la Permanente se ha marcado la línea, y a partir de ahora, iniciarán esos contactos. Al ser cuestionado por la línea roja que marcó Cs durante la campaña electoral de que no pactaría con imputados, en clara alusión a la situación procesal de Fernando Clavijo, que está siendo investigado en el caso Grúas, Barragán dijo que “en la campaña electoral los partidos marcan sus líneas rojas y condiciones, pero es verdad que una vez se pronuncian los electores y nos dejan con la representación que han decidido otorgarnos, está en juego la estabilidad de las instituciones. Vamos a hablar y dialogar, y veremos si existen líneas rojas o son líneas que podemos salvar en las negociaciones”, concluyó.